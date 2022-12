Inter, Milan e Juventus nelle prossime sessioni di Calciomercato potrebbero ricevere delle offerte rispettivamente per Alessandro Bastoni, Ismael Bennacer e Manuel Locatelli.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Real Madrid sarebbe su Bastoni e del centrocampista bianconero, mentre Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, sarebbe rimasto impressionato dall'algerino del Milan, ritenuto congeniale per il suo 4-3-3.

Possibile offerta del Real Madrid per Alessandro Bastoni e Manuel Locatelli

Il Real Madrid potrebbe offrire 50 milioni all'Inter per assicurarsi le prestazioni di Alessandro Bastoni.

Il difensore centrale nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2024 e piacerebbe molto anche al Manchester City. Ancelotti lo avrebbe individuato per ringiovanire il reparto difensivo dei Blancos, ma strapparlo a Simone Inzaghi non sarà facile, perché lo ritiene fondamentale per la manovra della sua squadra. I contatti potrebbero comunque entrare nel vivo in estate.

La società presieduta da Florentino Perez sarebbe inoltre interessata a Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus e della nazionale italiana piacerebbe a Carlo Ancelotti, che avrebbe intenzione di prenderlo in considerazione dall' estate qualora non dovesse andare a buon fine il tentativo per Enzo Perez del Benfica (il quale avrebbe una valutazione da circa 100 milioni di euro).

Il Real Madrid quindi potrebbe "bussare" alle porte della Juventus presentando un'offerta da circa 50 milioni di euro per il mediano classe '98.

Il Liverpool potrebbe provarci per Bennacer o per Amrabat

Il Liverpool potrebbe provare ad affondare un colpo, a fine stagione, per acquistare il cartellino di Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan piacerebbe al tecnico Jurgen Klopp.

L'algerino è alle prese con il rinnovo del contratto che scadrà nel 2024, ma non ha ancora raggiunto l'accordo con i rossoneri, quindi il Liverpool potrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per convincere Paolo Maldini.

I Reds in alternativa seguirebbero anche il centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyane Amrabat, che dopo il mondiale sarebbe finito nel mirino della Juventus. I bianconeri lo starebbero seguendo come erede di Adrien Rabiot, qualora il francese non dovesse rinnovare il proprio contratto in scadenza a fine giugno.