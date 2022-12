L'Inter programma il mercato del futuro e non si escluderebbero cessioni eccellenti per far cassa e finanziare le entrate. Per gennaio, si starebbero valutando i nomi di Luis Alberto e Kalidou Koulibaly in vista dei possibili addii di Milan Skriniar e Roberto Gagliardini. Inoltre, come dettato da Zhang, si valuterebbero offerte allettanti che potrebbero riguardare big come Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic.

Sempre viva la pista Luis Alberto

I dirigenti dell'Inter penserebbero sempre all'occasione Luis Alberto che potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio perché non sarebbe centrale nel progetto di Maurizio Sarri.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma i biancocelesti potrebbero accettare anche un prestito con diritto di riscatto. L'unico problema potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza nel reparto nerazzurro vista la presenza di Barella, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Brozovic e Calhanoglu.

Koulibaly se non dovesse rinnovare Skriniar

Giuseppe Marotta avrebbe messo nuovamente gli occhi su Kalidou Koulibaly. Il senegalese potrebbe essere preso in considerazione, già nelle prossime settimane, se Milan Skriniar non dovesse rinnovare il contratto con l'Inter. L'ex Napoli non ha brillato con la maglia del Chelsea e potrebbe ritornare in Italia per rilanciarsi. I nerazzurri potrebbero organizzare una trattativa con i Blues simile a quella che ha riportato Romelu Lukaku alla Pinetina.

Nessun big sarebbe incedibile

Zhang non avrebbe posto veti alle cessioni dei calciatori più rappresentativi se dovessero arrivare offerta allettanti. Lautaro Martinez ha il contratto in scadenza nel 2026 ma non sarebbe incedibile se dovesse arrivare una proposta di circa 100 milioni di euro. L'argentino non lascerebbe la Pinetina a stagione in corso e i discorsi verrebbero rinviati a stagione conclusa.

Piacerebbe a Manchester United e Atletico Madrid. Stesso discorso per Denzel Dumfries che garantirebbe circa 50 milioni di euro alle casse del club milanese. Interesserebbe a Chelsea e Manchester United ma i dirigenti meneghini vorrebbero averlo in rosa per i restanti sei mesi.

Anche Marcelo Brozovic e Nicolò Barella potrebbero avere molto mercato.

Il croato interesserebbe al Liverpool ed avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro mentre l'ex Cagliari sarebbe da tempo nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Barella è molto legato ai colori nerazzurri, sarebbe un candidato per ereditare la fascia da capitano ed il suo cartellino avrebbe una stima di circa 70 milioni di euro. Entrambi non sono in uscita per la finestra di mercato invernale ma potrebbero portare acquirenti in estate.