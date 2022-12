L'Inter lavora per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma potrebbe pensare anche a dei cambi nell'organigramma societario.Nelle ultime ore, infatti, si starebbe parlando di un contatto tra la Juventus e Giuseppe Marotta. L'amministratore delegato ha un contratto con i nerazzurri fino al 2025. In caso di addio, il gruppo presieduto dagli Zhang potrebbe accogliere l'attuale dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Non si fermerebbero però le riflessioni sul mercato per il futuro della squadra allenata da Simone Inzaghi. Nelle settimane di gennaio si potrebbe tentare l'affondo per Tyler Adams del Leeds mentre l'Arsenal sarebbe interessata alle prestazioni di Lautaro Martinez dopo l'infortunio di Gabriel Jesus.

Un centrocampista americano per l'Inter

L'Inter sarebbe alla ricerca di un centrocampista in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Secondo alcuni rumor, si pensa ad uno scambio tra Gagliardini e Diakhaby L'ultima idea sarebbe quella targata Tyler Adams. Il ragazzo in forza nel Leeds, in Premier League, avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e sarebbe molto congeniale ai dettami tattici previsti per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Marotta lo avrebbe monitorato durante le prestazioni evidenziate nel Mondiale in Qatar.

L'Arsenal starebbe pensando a Lautaro Martinez

L'Arsenal avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Lautaro Martinez.

Il bomber argentino sarebbe il profilo per Arteta che potrebbe fare a meno di Gabriel Jesus dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il Cameroon. Il ragazzo nerazzurro ha il contratto fino al 2026 ed una valutazione di circa 70 milioni di euro. Difficilmente, l'Inter vorrà privarsene a stagione iniziata ma in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Interessati al suo cartellino ci sarebbero squadre come Tottenham, Manchester United e Real Madrid.

Carnevali idea per l'Inter del futuro

L'Inter potrebbe pensare di modificare anche l'assetto societario. Il nome per il futuro sarebbe, infatti, quello di Giovanni Carnevali. L'attuale dirigente del Sassuolo sarebbe preso seriamente in considerazione se Giuseppe Marotta dovesse accettare la proposta che potrebbe arrivare dalla Juventus.

I bianconeri, dopo le dimissioni del Cda presieduto dagli Agnelli, starebbero pensando di richiamarlo in società per intraprendere un nuovo progetto vincente. Il neo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, potrebbe affidarsi all'esperienza di Marotta per ripartire da un gruppo completamente nuovo. Carnevali potrebbe piacere a Zhang soprattutto per le spiccate doti sul mercato che ha mostrato durante questi anni in Emilia dove ha ingaggiato molto calciatori promettenti e futuribili.