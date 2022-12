Il Milan deve far fronte ai problemi occorsi a Mike Maignan. Il portiere francese non ha ancora recuperato dalla lesione al polpaccio che lo sta costringendo a tre mesi di stop. Difficile la sua presenza nelle prime due sfide dell'anno contro Salernitana e Roma, con il club rossonero che spera nel rientro contro l'Inter nel match di Supercoppa italiana.

Milan, idea Cragno in prestito dal Monza

Viste le condizioni del numero uno francese, il Milan potrebbe decidere di anticipare l'arrivo di Marco Sportiello a gennaio, affare già prenotato per l'estate.

Il portiere italiano si libererà a parametro zero in estate dall'Atalanta che però non ha alcuna intenzione di privarsene già nel mercato invernale.

Per questo, il Milan potrebbe valutare l'acquisto di un portiere in prestito in attesa del rientro di Maignan. Tra i possibili profili seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Alessio Cragno che in questa prima parte di stagione non è riuscito a confermarsi in quel di Monza. L'ex numero uno del Cagliari è stato scavalcato nelle gerarchie da Di Gregorio e per questo potrebbe decidere di prendere in considerazione qualche offerta per giocare con maggiore continuità.

L'altra ipotesi è legata alla conferma di Ciprian Tatarusanu che ha sostituito Maignan durante questo periodo.

Il portiere rumeno dovrebbe esser confermato anche per le due sfide contro Salernitana e Roma, in attesa del mercato e soprattutto del rientro del muro Maignan.

Milan, problemi per Origi. Possibile acquisto in attacco

Oltre alle condizioni di Maignan, il Milan deve valutare anche quelle di Divock Origi che ha subito un infortunio muscolare.

Nella prossima settimane si capirà l'entità del problema, con l'attaccante belga che potrebbe saltare la sfida dell'Arechi. Per questo Pioli potrebbe schierare Rebic dal primo minuto nel ruolo di prima punta oppure De Ketelaere nel ruolo di falso nueve, in attesa del ritorno di Giroud.

Intanto in attesa di capire le condizioni di Origi, il Diavolo starebbe valutando l'acquisto di un nuovo attaccante che possa completare il reparto offensivo.

Difficile l'arrivo già a gennaio di Randal Kolo Muani, attaccante francese in forza all'Eintrach di Francoforte che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro. Più fattibile l'eventuale arrivo di Louis Openda del Lens, valutato attorno tra i 18-20 milioni di euro.

Oltre Origi, lo staff rossonero deve valutare anche le condizioni di Krunic e soprattutto di Junior Messias che potrebbero non essere a disposizione per il match dell'Arechi. Le buone notizie arrivano sul fronte Davide Calabria, recuperato a pieno. Il capitano rossonero dovrebbe ritornare in campo contro la formazione di Nicola.