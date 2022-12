Non solo acquisti. Altro obiettivo di mercato dell'Inter è quello di blindare i calciatori che anche nella prossima stagione avranno un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Tra questi c'è anche Andrè Onana, che sarebbe finito nel mirino di alcuni top club europei, disposti a mettere cifre importanti per convincere il club nerazzurro a cedere il suo numero uno.

Inter, interesse del Bayern per Onana: idea Bounou per sostituirlo

Oltre al Barcellona, sul portiere nerazzurro sarebbe piombato anche il Bayern Monaco che starebbe valutando un nuovo portiere di grande spessore ed esperienza internazionale visto il brutto infortunio occorso a Manuel Neuer.

I bavaresi avrebbero messo nel mirino diversi profili: da Sommer, passando per Emiliano Martinez fino ad arrivare a Onana. Per questo, l'Inter starebbe valutando altri profili qualora arrivasse un'offerta irrinunciabile per l'ex portiere dell'Ajax.

Il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe valutando il profilo di Yassine Bounou, portiere del Siviglia e grande protagonista al Mondiale con la sua Nazionale, il Marocco. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diversi società europea starebbero provando ad intavolare una trattativa per accaparrarsi le prestazioni del classe 91 in estate. Il club andaluso chiede almeno 15 milioni di euro per il suo numero uno, seguito anche dal Manchester United per l'eventuale dopo De Gea.

Oltre la questione Onana, l'Inter potrebbe cambiare l'intera coppia dei portieri visto che anche il futuro di Samir Handanovic resta in bilico. Per sostituire il portiere sloveno, il club nerazzurro starebbe valutando i profili di Neto del Bournmouth e Augustin Rossi del Boca Junior.

Inter, possibile offerta per Alcaraz. Interesse per Kiwior

L'Inter pensa anche agli altri reparti e a come poter rinforzare tutto l'organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Per il centrocampo, resta in bilico la posizione di Roberto Gagliardini che potrebbe partire già a gennaio. Inoltre per l'estate, l'Inter potrebbe far fronte ad offerte importanti che potrebbero arrivare per Nicolò Barella, seguito da molti club di Premier League in particolare dal Liverpool di Jurgen Klopp.

Per questo, il club nerazzurro non vuole farsi cogliere impreparato e valuta gli eventuali sostituti. Viste le difficoltà nell'arrivare a Frattesi del Sassuolo che piace tanto a Roma e Juventus, l'Inter sarebbe interessata a Carlos Alcaraz del Racing. Il costo del cartellino del giocatore argentino si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Invece per la difesa, si aspetta la decisione di Milan Skriniar con il club nerazzurro che spera nel rinnovo. Con l'eventuale conferma del centrale slovacco, l'Inter potrebbe ritornare sul mercato per trovare il sostituto di Stefan De Vrij che potrebbe lasciare a parametro zero in estate. Oltre Smalling, piace Jakub Kiwior dello Spezia, seguito anche dal Milan. Il jolly polacco viene valutato attorno ai 15-20 milioni di euro.