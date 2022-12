La Juventus sta vivendo un momento difficile per via delle note vicende giudiziarie connesse alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile reato di falso in bilancio. In molti ne hanno parlato, c'è chi sottolinea il rischio di una retrocessione, c'è chi invece come l'avvocato Paco D'Onofrio parla di ammenda pecuniaria o eventualmente di penalizzazione di qualche punto. A tal riguardo, secondo il noto avvocato, la Procura Federale della FIGC terrà conto infatti dell'articolo 31 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede nell'eventualità di un verdetto simile comminato dalla Giustizia ordinaria proprio le conseguenze di cui sopra.

La penso allo stesso modo anche l'ex dg proprio della Juventus Luciano Moggi, recentemente intervenuto come ospite a Cose di Calcio su Radio Bianconera. Moggi sottolineato che in questo momento va di Moda dire che la Juventus sarà retrocessa, come dichiarato di recente dall'avvocato del Napoli Grassani. Quello che è certo secondo l'ex dg è che c'è una proprietà più attenta a difendersi di un tempo come dimostra il comunicato pubblicato dalla società bianconera dopo le dimissioni di Andrea Agnelli. Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.

Luciano Moggi ha parlato della possibile sentenza sulla Juventus

'Io penso che la Juventus non abbia mai avuto di bisogno di operazioni del genere per potersi iscrivere al campionato.

Tuttavia è moda dire che la società bianconera potrebbe anche essere retrocessa'. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in riferimento alle parole dell'avvocato del Napoli Grassani. L'ex direttore generale della Juventus ha aggiunto che conosce il diritto sportivo e proprio per questo l'avvocato Grassani, a sua detta, avrebbe dichiarato un qualcosa di errato.

In merito alla Juventus e alla capacità di difendersi ad un eventuale processo Moggi ha sottolineato: 'La Juventus attuale è più attenta a difendersi. Prima, magari, si anelava a far scomparire la triade. Ci fossi io, tutti parlerebbe meno e si farebbe di più'.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione sarà nominato il 18 gennaio

Intanto la Juventus nominerà il nuovo Consiglio d'Amministrazione il 18 gennaio.

Il presidente designato sarà Gianluca Ferrero, il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino. Per il resto i membri dovrebbero essere in gran parte esperti di contabilità e finanza anche se alcune indiscrezioni di mercato confermano il possibile ingaggio di Alessandro Del Piero come vicepresidente.