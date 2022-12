La Procura di Torino è al lavoro in questi giorni dopo le dimissioni che hanno riguardato il Consiglio d'Amministrazione della Juventus. Come annunciato anche dal presidente della Exor John Elkann il nuovo presidente della società bianconera designato è Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Subito dopo l'ufficializzazione da parte di uno dei proprietari della Juventus i magistrati della Procura hanno firmato e depositato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento riguardante i conti societari. Un atto che riguarderà ben 13 persone, fra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.

Ci sono poi anche l'attuale direttore generale del Tottenham Fabio Paratici, oltre a Marco Re, Stefano Cerrato, Cesario Gabasio, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Stefania Boschetti e Roberto Grossi. Niente richiesta di rinvio a giudizio per i membri del collegio sindacale. Diversi i capi d'accusa che riguardano i 13 soggetti menzionati dalla Procura di Torino: Si va dalle possibili plusvalenze fittizie per 155 milioni di euro, notizie false sulla manovra stipendi, fino ad arrivare alle false comunicazioni sociali, manipolazione mercato, dichiarazioni fraudolenti ed ostacolo alle autorità di vigilanza.

La Procura di Torino indagherà su presunta 'carta segreta' riguardante stipendio di Cristiano Ronaldo

Gli indagati potrebbero però peggiorare la posizione soprattutto se le ulteriori valutazioni dovessero far emergere altri possibili reati. La Gazzetta dello Sport menziona una sorta di giro di denaro non citato nei bilanci, in particolar modo sull'acquisto di giocatori, su tutti quello di Cristiano Ronaldo.

Fra questi ci sarebbe anche la famosa carta segreta, un documento privato in cui si attesta che la società bianconera debba restituire 19 milioni di euro al portoghese sempre in riferimento agli ingaggi durante la pandemia da coronavirus. Una situazione evidentemente non facile per la società bianconera, anche se di recente è stata pubblicata una nota ufficiale in cui la Juventus ha sottolineato come l'accusa mossa non è sostenibile dai fatti, sia in riferimento alle presunte plusvalenze fittizie che sul possibile falso in bilancio.

Il Consiglio d'Amministrazione sarà nominato il 18 gennaio

Intanto è atteso per il 18 gennaio il nuovo Consiglio d'Amministrazione riguardante la Juventus, con il nuovo presidente designato Gianluca Ferrero e il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino, che si ritroveranno insieme ad altri consiglieri per discutere del futuro sportivo ed economico della società bianconera. Si attendono novità anche sulla figura del vicepresidente, dato che anche Pavel Nedved si è dimesso. Fra i nomi menzionati dai giornali sportivi come possibile nuovo dirigente della Juventus c'è anche Alessandro Del Piero, che di recente ha invitato tutti ad evitare indiscrezioni e a lasciar lavorare la Juventus per risolvere i problemi societari con la Giustizia.