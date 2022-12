Si è da poco conclusa al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'amichevole tra Sassuolo e Inter terminata 1-0 per i nerazzurri grazie al gol messo a segno da Edin Dzeko al 63'. Ultima uscita del 2022 e, soprattutto, ultima sgambata per entrambe le squadre prima della ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio.

Gli emiliani ospiteranno in casa la Sampdoria alle ore 12:30, la squadra di Simone Inzaghi, invece, dovrà affrontare allo stadio Meazza nel posticipo delle 20:45 il Napoli in una sfida decisiva per la corsa scudetto visto che gli azzurri guidano la classifica con 11 punti di vantaggio rispetto al club meneghino.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha scelto il solito 3-5-2, confermando il tandem d'attacco formato da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, con Dimarco e Bellanova sugli esterni e Dumfries dalla panchina. In mezzo al campo Barella, Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, con il turco in cabina di regia in attesa del rientro di Marcelo Brozovic.

Nel primo tempo la partita vive davvero poche emozioni. L'Inter è la squadra che va più vicina al gol con Edin Dzeko, che trova un attento Pegolo su un destro di prima intenzione. I nerazzurri ci provano anche con Romelu Lukaku, fermato al momento della conclusione. Per il resto succede poco o nulla con Onana praticamente mai impegnato.

Nel secondo tempo l'Inter continua a tenere il pallino del gioco e al 63' trova il gol del vantaggio.

Ci pensa Edin Dzeko a segnare l'1-0, con il bosniaco imbeccato da Bastoni, abile a recuperare un pallone sulla trequarti e a ripartire. I nerazzurri sfiorano il raddoppio in due circostanze con Romelu Lukaku, con il belga che si vede prima respingere il tiro a porta vuota da Ruan e poco dopo ribattere un sinistro con la difesa a rifugiarsi in corner.

Anche nella ripresa nessun intervento per Onana. Da segnalare l'uscita dal campo per un lieve mal di schiena di Mkhitaryan al 49', sostituito da Gagliardini.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle del match appena concluso relativamente all'Inter:

Onana 6: Mai impegnato dagli avversari, il voto è d'ufficio.

Skriniar 7: Un paio di ottimi interventi e una grande discesa sulla fascia che poteva portare al gol Lukaku.

Acerbi 6,5: Partita attenta dell'ex Lazio.

Bastoni 7: Dai suoi piedi nasce l'azione del gol vittoria nerazzurro.

Bellanova 6,5: Altra buona prestazione, si conferma ottima alternativa a Dumfries.

Barella 8: Come spesso accade, il migliore in mezzo al campo, chiude su ogni palla e prova ad essere pericoloso in rifinitura.

Calhanoglu 6,5: Ordinaria amministrazione in mezzo al campo per lui.

Mkhitaryan 6: Si vede che non è al top della forma.

Dimarco 5,5: Sbaglia qualche palla di troppo, soprattutto nella ripresa, e non è da lui.

Lukaku 6: Mette minuti nelle gambe, deve essere più cattivo sotto porta.

Dzeko 7,5: Ancora una volta decisivo, a questo punto diventa difficile escluderlo dal big match con il Napoli.