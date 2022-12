Sono giornate di riflessione e di sondaggi per il Crotone, ma anche di indiscrezioni di mercato, in attesa del ritorno in campo del 7 gennaio quando la squadra calabrese sfiderà il Monopoli in trasferta.

Si pensa agli acquisti ma anche alle cessioni, con due giocatori rossoblù che potrebbero salutare anzitempo la Calabria. Si tratta degli attaccanti Marco Tumminello e Gabriele Bernardotto, i quali potrebbero restare in Serie C ma con delle maglie diverse rispetto a quella degli squali.

Tumminello conteso in Serie C

Arrivato in estate come uno dei grandi acquisti del Calciomercato, per il 24enne Marco Tumminello la seconda esperienza con la maglia del Crotone è stata avara di soddisfazioni.

Nessuna rete all'attivo in questo campionato e diversi spezzoni di gara che non sembrano aver convinto il tecnico Franco Lerda. Per questo motivo, potrebbe arrivare un trasferimento in prestito a gennaio.

Sul centravanti siciliano ci sarebbero soprattutto il Latina e il Lecco. Dopo 20 giornate di Serie C, Tumminello ha accumulato appena 8 gettoni di presenza, dimostrando di non avere ancora raggiunto una condizione atletica ottimale.

Crotone, potrebbe andar via anche Bernardotto

Un altro acquisto estivo potrebbe partire durante la finestra invernale del calciomercato. Il Crotone, infatti, oltre a Tumminello potrebbe privarsi di Gabriele Bernardotto, arrivato in Calabria dal Teramo. Anche lui ha trovato poco spazio nel girone d'andata di Serie C, e per questo motivo avrebbe la necessità di trovare un minutaggio maggiore in un'altra squadra.

Si parla di un interesse del Gelbison, formazione neopromossa che sta ben figurando nel Girone C (15° posto) dove si trova anche il Crotone.

Mercato Crotone: suggestione Simy per l'attacco

In entrata, il Crotone potrebbe effettuare operazioni in tutti i reparti, ad esclusione della porta. In difesa potrebbero arrivare due terzini, anche se finora non ci sarebbero trattative in corso.

A centrocampo si starebbero valutando due profili: uno di esperienza, Pasquale Schiattarella del Benevento, e uno di prospettiva, ovvero Pietro Fusi del Sangiuliano City.

In attacco ci sarebbero tanti nomi al vaglio della società, ma finora poche certezze. Si partirebbe da Nwankwo Simy del Benevento e si arriverebbe ad Alfredo Donnarumma della Ternana, passando per Facundo Lescano del Pescara, fino a Stefano Pettinari, anche lui in forze alla Ternana.

Le situazioni di Schirò e Spaltro

Il Crotone dovrà poi valutare altre situazioni. Nella prima parte del campionato, i rossoblù non hanno potuto contare sull'apporto del centrocampista Thomas Schirò, rimasto fuori per infortunio. Una situazione simile è quella che ha visto protagonista il terzino Riccardo Spaltro, utilizzato solamente in Coppa Italia.

Entrambi i calciatori potrebbero essere ceduti per provare poi ad acquistare qualche elemento che sarebbe pronto a dare il suo apporto alla squadra di Lerda fin da subito.