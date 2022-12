La Juventus, nei giorni scorsi, avrebbe mosso i primi passi per provare a trovare un accordo per il rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot. Il francese è uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, che non vorrebbe perderlo a fine stagione a costo zero. Per questo motivo, stando a quanto rivelato da TuttoJuve.com, la Juventus avrebbe avuto dei contatti con la mamma-agente di Adrien Rabiot. La signora Veronique e il club bianconero, comunque, dovranno rivedersi prossimamente.

La trattativa non è delle più semplici, ma la Vecchia Signora spererebbe di riuscire a trovare un accordo.

Anche se le richieste della mamma di Rabiot sarebbero piuttosto onerose e quindi le parti dovranno continuare a trattare.

Allegri spinge per tenere Rabiot

Il tecnico juventino Massimiliano Allegri è un grande estimatore di Adrien Rabiot e sotto la sua gestione il francese è cresciuto molto, in particolare in questa stagione: prima della pausa per il mondiale ha realizzato gol fondamentali per la Juventus ed è stato un grado di fornire anche vari assist per i compagni, come per esempio quello millimetrico dato a Moise Kean per il gol del vantaggio contro la Lazio. Insomma, Rabiot è diventato un giocatore fondamentale per la Juventus e il club cercherà di fare di tutto per trattenerlo, anche se non sarà facile.

Le parti si sarebbero già parlate e molto probabilmente nelle prossime settimane la mamma-agente del giocatore e i dirigenti juventini si rivedranno per entrare nel vivo della trattativa.

In caso di mancato rinnovo contrattuale entro fine stagione, Rabiot sarebbe invece poi libero a parametro zero dal 1° luglio 2023: su di lui ci sarebbe l'Inter di diversi club inglesi disposti a garantirgli un ingaggio molto elevato.

Rabiot è tornato alla Continassa

In questi giorni, la Juventus sta ritrovando gli ultimi reduci dal mondiale. In particolare Adrien Rabiot si è presentato alla Continassa in anticipo e già questa mattina 29 dicembre è stato al JTC.

Il numero 25 juventino si è messo subito a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della gara del 4 gennaio contro la Cremonese.

Il giocatore non sarà in campo il 30 dicembre nell' amichevole contro lo Standard Liegi, ma poi per la partita contro i grigiorossi andrebbe verso una maglia da titolare.

Intanto il calciatore francese si è detto felice di essere tornato alla Continassa e su Instagram ha scritto: "Tornato a casa".