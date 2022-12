L'Inter nelle prossime settimane potrebbe ricevere un'offerta del Chelsea per Denzel Dumfries. Intanto il Manchester United avrebbe messo nel mirino Edin Dzeko per la seconda parte di questa stagione calcistica.

Il Chelsea potrebbe offrire Ziyech per arrivare a Dumfries

Nelle prossime settimane, il Chelsea potrebbe accelerare i contatti con l'Inter per provare a ingaggiare Denzel Dumfries. L'olandese sarebbe una priorità per gli inglesi, che hanno anche perso Reece James per infortunio. Sul piatto potrebbe essere inserito il cartellino di Hakimi Ziyech, che non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Potter.

I nerazzurri, però, per cedere il laterale olandese preferirebbero 60 milioni di euro cash.

Eventualmente, comunque, il fantasista marocchino potrebbe essere preso in considerazione dai nerazzurri in caso di cessione di Joaquin Correa.

Lo United sarebbe interessato a Dzeko

L'Inter prossimamente potrebbe dover fronteggiare anche un'offerta del Manchester United. I Red Devils, dopo aver perso Cristiano Ronaldo, sarebbero alla ricerca di una punta centrale per la seconda parte di stagione e nel mirino di Ten Hag sarebbe finito Edin Dzeko.

Il bosniaco ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 con il club milanese. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro, ma difficilmente i dirigenti meneghini vorranno privarsene, poiché in questa prima parte del campionato non ha fatto rimpiangere Romelu Lukaku.

Per tale motivo non è escluso un possibile rinnovo contrattuale di Dzeko coi nerazzurri.

Idee per l'estate Rabiot e Gimenez

Intanto iniziano ad arrivare rumor su giocatori accostati all'Inter per la prossima sessione estiva. Nelle ultime ore circolano i nomi di Adrien Rabiot e di Josè Gimenez.

Il centrocampista francese sarebbe un colpo a parametro zero visto che ha il contratto in scadenza a giugno con la Juventus.

L'ostacolo sarebbe rappresentato dalle richieste sul piano dello stipendio: il transalpino vorrebbe infatti circa 10 milioni a stagione per rinnovare con i bianconeri, una cifra che difficilmente qualsiasi società italiana può permettersi di spendere in questo momento.

Il difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid invece va in scadenza nel 2025 e ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma per abbassare tale cifra il club milanese potrebbe provare a mettere sul piatto il cartellino di Stefan De Vrij come parziale contropartita tecnica. L'olandese ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e, quindi, per rendere fattibile questo possibile scambio, dovrebbe prima prolungare coi nerazzurri.