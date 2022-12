In queste settimane si è parlato di Zinedine Zidane come possibile sostituto di Allegri a giugno. Il francese piacerebbe molto alla proprietà bianconera ma le ultime indiscrezioni di mercato invece confermano come Zidane possa decidere di accettare un'eventuale offerta del Portogallo, alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. Sarebbe un progetto sportivo molto importante quello con la nazionale portoghese, che ha una squadra forte che però non è riuscita a confermarsi nel mondiale in Qatar. Fra giocatori d'esperienza e giovani, la qualità è evidente e Zidane potrebbe essere l'allenatore giusto per valorizzare una rosa come quella del Portogallo.

Si è parlato anche di Mourinho ma il tecnico difficilmente lascerà la Roma a stagione iniziata.

Deschamps dovrebbe essere confermato sulla panchina della nazionale francese

Si era parlato dell'ex tecnico del Real come sostituto di Deschamps ma quest'ultimo dovrebbe essere confermato alla guida tecnica della nazionale francese. Così come Allegri, che se dovesse vincere almeno una competizione fra campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League, potrebbe anche rimanere nella società bianconera. Per questo Zidane starebbe considerando la possibilità di accettare l'offerta del Portogallo, che vuole ripartire con un nuovo progetto sportivo affidandosi ad un tecnico che ha dimostrato di saper vincere ma anche di lavorare con i giovani, lanciandone diversi al Real.

Fra l'altro l'ottimo rapporto professionale ed umano con Cristiano Ronaldo potrebbe essere molto importante per il suo ingaggio nella nazionale portoghese.

La nazionale portoghese potrebbe scegliere Zidane

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi portoghesi Zidane potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale portoghese.

Si era parlato del francese come possibile sostituto di Deschamps nella Francia o eventualmente di Allegri nella Juventus a giugno. Attualmente però arrivano conferme sulla possibilità di un ingaggio da parte della nazionale portoghese, pronta ad iniziare un nuovo progetto sportivo in previsione anche dell'Europeo del 2024.

Di certo sarebbe una scelta importante quella di affidarsi al francese, che ha dimostrato nella sua esperienza professionale al Real Madrid non solo di saper vincere ma anche di valorizzare giovani. La nazionale portoghese ha dei giocatori importanti e potrebbe giocarsi la vittoria dell'Europeo fra due anni.