La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. La società bianconera difficilmente farà investimenti importanti, potrebbe invece valutare delle possibilità vantaggiose, magari in prestito o eventualmente giocatori senza contratto. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per la fascia destra è Rick Karsdorp, olandese della Roma che come è noto vorrebbe lasciare la società romana per il difficile rapporto con Mourinho. Di certo non sarà facile gestire questa situazione per entrambi, a parlare del futuro professionale è stato Antonio D'Atri.

Ospite a Tv Play di calciomercato.it l'avvocato ha spiegato che non è da scartare la possibilità che possa esserci mobbing nei confronti dell'olandese. Se fosse accertata la condotta discriminante nei confronti del giocatore, potrebbe esserci la risoluzione del contratto. Una situazione che potrebbe essere valutata dalla Juventus, che cercherebbe un rinforzo per la fascia destra. In questi giorni si era parlato anche di un possibile scambio di mercato fra Rick Karsdorp e Mattia De Sciglio, indiscrezione che non ha trovato conferme. Quel che è certo è che il giocatore olandese lascerebbe volentieri la Roma per approdare nella società bianconera dove sarebbe l'alternativa a Cuadrado soprattutto in cui Allegri decidesse di affidarsi al 3-5-2 come negli ultimi match prima della pausa mondiale.

Il giocatore Karsdorp potrebbe lasciare la Roma

'Nel procedimento gius-lavoristico, la dimostrazione del mobbing non è una cosa semplice. Bisognerà vedere oltre a quello che è emerso se ci siano altre condotte che possano portare ad una pronuncia in tal senso'. Queste le dichiarazioni di Antonio D'Atri a Tv Play di calciomercato.it, l'avvocato ha aggiunto: 'Accertata una condotta discriminante, si potrebbe approdare ad una risoluzione del contratto con in caso un risarcimento'.

Una possibilità interessante per il giocatore e eventualmente anche per la Juventus, anche se la società bianconera valuta anche altri giocatori per la fascia destra. Uno di questi è Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi con la cessione di un giocatore.

A tal riguardo si parla di una possibile partenza di Weston McKennie, valutato circa 30 milioni di euro dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato di giugno. Ci sono diversi giocatori a parametro zero che piacciono alla società bianconera. Uno su tutti si valuta l'ingaggio per il dopo Alex Sandro, di Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Per quanto riguarda invece il centrocampo con l'addio di Rabiot potrebbe arrivare Tielemans, anche lui in scadenza di contratto con il Leicester a giugno.