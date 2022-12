La Juventus sta già pensando in ottica di Calciomercato estivo. Potrebbe non essere riscattato il cartellino di Leandro Paredes, attualmente in prestito dal Paris Saint Germain: la società bianconera ha la possibilità di acquistare il suo cartellino per circa 23 milioni di euro, ma potrebbe non esercitarla. Da valutare è anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria.

Il brasiliano, il colombiano e il francese sarebbero praticamente certi di una partenza a fine stagione.

Per quanto riguarda invece Di Maria la Juventus vorrebbe confermarlo almeno per un'altra stagione, così da sfruttare il Decreto Crescita a livello fiscale ma anche per far crescere con maggiore tranquillità i giovani presenti nella rosa bianconera, su tutti Iling Junior, che ha recentemente prolungato il suo contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera.

Possibili partenze a giugno di Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot dovrebbero lasciare Torino a giugno.

Per i primi due influirebbero in particolare dei motivi "anagrafici": Alex Sandro nel 2023 compirà 32 anni, mentre Cuadrado va per i 35, considerando che la società bianconera vuole investire sui giovani sembra difficile un prolungamento di contratto per i due sudamericani.

Peraltro il primo guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione, il secondo ne percepisce 5, pertanto la loro partenza potrebbe rappresentare anche un'occasione di risparmio sul bilancio.

Per quanto riguarda invece il centrocampista Rabiot il problema di fondo è rappresentato dalle richieste d'ingaggio, da una parte la Juventus difficilmente potrebbe offrirgli più dei 7 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna, mentre il giocatore invece vorrebbe circa 10 milioni.

Fra l'altro il centrocampista in una recente intervista ha definito il campionato inglese ideale per le sue caratteristiche tecniche. Nelle settimane scorse era circolata anche l'ipotesi di una possibile partenza del francese già a gennaio, ma la volontà di Allegri di tenerlo in vista degli impegni in campionato, Coppa Italia ed Europa League dovrebbe agevolare la sua conferma fino a giugno.

La Juventus starebbe comunque già lavorando ai sostituti in vista dell'estate.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe sostituire Alex Sandro a giugno con Alejandro Grimaldo del Benfica. Per quanto riguarda invece la fascia destra difensiva come erede di Cuadrado piacerebbe Ivan Fresneda, valutato dal Real Valladolid circa 20 milioni di euro. A centrocampo invece il club piemontese potrebbe ingaggiare Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno.