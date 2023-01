È terminato 5-1 per il Napoli il big match di Serie A dello stadio "Maradona" con la doppietta di Oshimen, i gol di Kvaratskhelia, Rrahmani e Elmas per i partenopei e la rete di Di Maria per la Juventus.

La squadra bianconera non subiva cinque gol in una sola partita in tutte le competizioni da quasi trent'anni: l'ultima sconfitta così pesante risaliva al 30 maggio 1993, Pescara-Juventus 5-1. Per ironia della sorte il primo gol realizzato dagli abruzzesi in quell'occasione venne segnato proprio da Massimiliano Allegri, l'attuale tecnico juventino.

La conferenza di Allegri nel post partita

Massimiliano Allegri ha dichiarato a fine partita che era già a conoscenza della forza del Napoli, formazione che ha dimostrato sul campo di essere la migliore squadra del campionato.

"Ora dobbiamo rimetterci in piedi e recuperare, perché il campionato è ancora lungo. Sembrava che potessimo prendere gol in ogni momento. È stata una sconfitta meritata", queste le parole del tecnico livornese in conferenza stampa.

Allegri ha ricordato la mancanza di grinta nello sviluppo del calcio d'angolo che ha portato al gol del 3-1 di Amir Rrahmani, considerato il momento di svolta della partita.

Segnali di mancanza di energia secondo Massimiliano Allegri, non accettabili a certi livelli: "Nel nostro momento migliore abbiamo preso prima l'1-0 e poi il 2-0".

Allegri ha sottolineato come la sua squadra stia lavorando anche sul futuro, schierando, unica in Italia, oltre cinque giocatori under 22 nella rotazione dei titolari.

L'allenatore bianconero ha concluso il proprio intervento in conferenza, chiarendo che bisogna allontanare le sensazioni negative e che non deve bastare una sconfitta per vanificare un percorso positivo, ma che anzi serve una reazione immediata.

La dichiarazione di Spalletti su Allegri prima del match

Poco prima dell'inizio della partita tra Napoli e Juventus era arrivata la dichiarazione di Spalletti: "Non ho nessun problema con Allegri, magari è lui ad averne con me".

Le frasi del tecnico di Certaldo hanno sicuramente contribuito al clima caldo del match del Diego Armando Maradona, caricando ulteriormente il clima.

Nonostante il prepartita "infuocato", al termine dell'incontro è avvenuto uno scambio di saluti all'ingresso del tunnel tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, che ha ricevuto i complimenti dal rivale per la vittoria.

Sui social spunta l'hashtag "#AllegriOut"

Dopo la sconfitta maturata dalla Juventus contro il Napoli nel big match di anticipo della 18° di Serie A sui social è intanto ritornato a circolare l'hashtag "#AllegriOut".

Esso è stato rilanciato da migliaia di tifosi della Juventus fino a risalire nei trend topic di Twitter nella serata di venerdì.