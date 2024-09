Negli scorsi minuti lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta lo 0 a 0 andato in scena all'Allianz Stadium tra la Juventus ed il Napoli. Un match di cui ha detto la propria opinione su X anche il giornalista Rai Enrico Varriale.

Juventus, Mecca commenta il pareggio col Napoli: 'Partita giocata senza coraggio e squadra ancora troppo lenta'

Lo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato al pareggio a reti inviolate nel big match del sabato pomeriggio tra la Juventus di Thiago Motta ed il Napoli di Antonio Conte: "Partita troppo bloccata e giocata con poco coraggio.

Ancora troppo lenti nelle giocate ed alcune volte sbagliata la scelta decisiva in area di rigore. Hanno avuto più paura di perderla che voglia di vincerla".

Mecca scrivendo poi delle prestazioni a livello individuale dei calciatori della Juventus si è soffermato sul peggiore in campo e su quelli che invece sono andati meglio: "Malissimo Vlahovic, era necessario un vice conoscendo le condizioni di Milik. Migliore in campo Bremer ma non fa nemmeno più notizia. Benissimo Kalulu. Menzione speciale per Savona, in una partita non semplice ha dimostrato sicurezza ed affidabilità. Il Napoli lotterà alla grande per lo scudetto".

Enrico Varriale: 'Più possesso palla per la Juventus, più occasioni per il Napoli'

Della gara giocata e pareggiata tra Juventus e Napoli e delle prestazioni di alcuni azzurri ha scritto sul proprio account X anche il giornalista Enrico Varriale: "Più possesso palla della Juventus, più occasioni per il Napoli. Uno 0-0 (3°consecutivo per i bianconeri) giusto, ma deludente per lo spettacolo.

Prova di personalità della squadra di Antonio Conte con Kvaratskhelia e Lukaku in serata grigia. Difesa sempre più solida e buon esordio di McTominay".

Un messaggio, quello di Varriale, che ha catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Quando il Napoli non merita è pareggio giusto, quando il Napoli avrebbe meritato è pareggio che sta stretto.

Secondo tempo solo nel campo del Napoli, ringraziate che abbiamo un centravanti scarso li davanti" scrive un utente X. Un altro aggiunge: "Al di là delle sviste arbitrali arriva un pareggio sicuramente deludente per la Juventus che non subisce gol da 5 giornate ormai ma nemmeno li segna (in campionato); punto d’oro per il Napoli. Due squadre che devono lavorare molto se vorranno cogliere qualche obiettivo".

Infine un utente si concentra sul ritorno dell'ex Conte: "Antonio uno di noi. A fine partita giro di campo per raccogliere gli applausi dei suoi tifosi. Bianconero dentro. Bianconero nel cuore".