La Juventus, nelle ultime stagioni, ha investito molto sui giovani, soprattutto con il lancio dell'under 23. Grazie alla seconda squadra, tanti giovani che arrivano dalla Primavera stanno facendo il passaggio in un campionato impegnativo come la Serie C. Non per tutti è così, l'esempio è il giovane Nicolò Ledonne, giocatore della Primavera bianconera che, dopo 11 anni, lascia la società bianconera a titolo definitivo per trasferirsi alla Pistoiese in Serie D. Arrivato all'età di 7 anni nella società bianconera ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere, fino ad arrivare alla Primavera.

A 18 anni è pronto a misurarsi in un campionato impegnativo come la Serie D, trasferendosi nella società toscana. Ledonne ha voluto dedicare una lunga lettera alla Juventus, ricca di emozione, con un particolare ringraziamento ad una società che, come sottolineato dal giovane, è stata molto importante, non solo per la sua crescita dal punto di vista calcistico ma anche umano. Ha voluto ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato a stretto contatto con lui, dai suoi compagni di squadra, ai preparatori, ai psicologi fino ad arrivare ai tecnici. Ha aggiunto che la Juventus non gli ha fatto mai mancare niente, la chiusura della lettera da parte del giocatore, invece, è stata: 'Quando sei della Juventus, lo sei per sempre'.

Il centrocampista della Primavera Ledonne saluta la Juventus con una lettera emozionante

'Sono entrato qui all’età di 7 anni, mi ricordo ancora che avevo paura ad entrare negli spogliatoi con tutti i miei compagni. Sono arrivato qui senza immaginare che sarei potuto arrivare a scrivere tutto questo'. Parole emozionanti da parte del giovane Nicolò Ledonne, ricche di emozione e di gratitudine nei confronti della società bianconera.

Ha aggiunto: 'Grazie a tutti, sono entrato che ero un bambino e me ne vado da ragazzo maggiorenne con la consapevolezza di aver appreso degli insegnamenti che difficilmente fuori da qui troverò'. Parole importanti per un giovane che è cresciuto nella società bianconera, avendo fatto la trafile nel settore giovanile per 11 stagioni.

Fra l'altro ha giocato nella nazionale italiana under 16, per il centrocampista 4 match disputati. È stato anche convocato nell'under 18 ma non ha ancora giocato un match con la rappresentativa giovanile. In questa stagione con la Juventus ha disputato 3 match nel Campionato Primavera e 2 nella Uefa Youth League. Come dicevamo, si trasferirà alla Pistoiese, come scrive juventusnews24.com

Potrebbe arrivare Di Biase

Il centrocampista Ledonne si trasferirà alla Pistoiese in Serie D. Dalla società toscana potrebbe arrivare un altro giovane, un classe 2005 che sta dimostrando tutta la sua bravura nel campionato di Serie D con sette gol e 2 assist forniti ai suoi compagni in 17 match disputati. Parliamo del classe 2005 Gianmarco Di Biase, che potrebbe andare a rinforzare la Juventus Next Gen di Brambilla.