L'Inter è pronta ad attivarsi sul calciomercato, in attesa di valutare il futuro di Milan Skriniar (in scadenza di contratto a fine giugno) e di Romelu Lukaku, attualmente in prestito dal Chelsea, i milanesi starebbero pensando già all'attacco in vista della prossima stagione.

In tal senso sembra sfumare la possibile pista Memphis Depay, mentre i nerazzurri provano ad accelerare le trattative per Marcus Thuram.

Inter, pare praticamente sfumata l'operazione Memphis Depay

Sembra ormai svanita la possibilità di riuscire a portare a Milano, sponda Inter, l'attaccante olandese del Barcellona Memphis Depay.

In queste ore infatti la pressione dell'Atletico Madrid per il ventottenne originario di Moordrecht è aumentata repentinamente.

I Colchoneros hanno da qualche giorno ceduto a titolo definitivo Joao Felix al Chelsea, e sono pronti a sostituirlo con Memphis Depay, in cima alla lista dei desideri del "Cholo" Simeone.

Sarebbe attualmente in fase di definizione la cifra che deve versare l'Atletico Madrid ai rivali del Barcellona, club che pare intenzionato a chiudere l'affare in queste settimane, pur di non perdere il giocatore a parametro zero nel mercato estivo, essendo Depay in scadenza contrattuale questo 30 giugno.

Il primo obiettivo dei nerazzurri torna a essere Marcus Thuram

La dirigenza interista avrebbe deciso quindi di puntare sull'attaccante del Borussia Moenchengladbach Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian, classe 1997 con il contratto che andrà in scadenza nel giugno di quest'anno e l'Inter da tempo è in prima fila per assicurarsi il cartellino del giocatore.

Il francese, nato a Parma, è nel mirino dei nerazzurri come possibile innesto a parametro zero per la prossima stagione. Ma non mancano le concorrenti, ad esempio il Bayern Monaco, che sembrerebbe pronto a mettere sul tavolo una offerta di 10 milioni di euro di conguaglio da versare al Monchengladbach per avere il cartellino di Thuram direttamente nel mercato di gennaio.

La dirigenza nerazzurra - secondo alcune indiscrezioni - avrebbe avanzato al giocatore un'offerta di 5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni, a partire dal 1° luglio. Si attende in queste settimane la risposta definitiva del calciatore francese, che - in caso di "fumata bianca" - potrebbe quindi andare a rafforzare l'attacco della squadra di Simone Inzaghi per la prossima stagione.