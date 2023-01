Nell'ultima assemblea degli azionisti della Juventus, l'oramai ex presidente Andrea Agnelli ha voluto congedarsi definitivamente salutando l'universo bianconero anche se giornalisti come Momblano pensano che Agnelli rimarrà vicino alla Juve.

Agnelli saluta la Juventus: "Non nascondo l'emozione di questo momento, si chiude un capitolo della storia della Juve"

Nella giornata di oggi Andrea Agnelli è intervenuto in occasione dell'assemblea degli azionisti della Juventus nella quale è stato presentato il nuovo Cda bianconero, per salutare l'universo Juve ed i suoi tifosi.

Agnelli, nel discorso di commiato ha dunque detto: "Non posso e non voglio nascondere l'emozione che mi anima, si chiude un capitolo della storia della Juventus. In questo momento facciamo fatica a leggerlo. Per dare un senso alla mia attività, il mio lavoro è sempre stato quello di indicare il contesto e le strategie e quando parliamo di calcio in realtà parliamo di industria di intrattenimento cioè da 750 miliardi, gaming, sport, teatri". Agnelli ha poi continuato il suo intervento sottolineando come il calcio italiano e quello europeo siano un business in crisi, finendo poi per parlare della Super Lega: "Se io avessi voluto mantenere una posizione privilegiata da presidente Eca non avrei preso le decisioni che ho preso".

Juventus, il saluto di Agnelli unisce alcuni tifosi sul web: "Oggi è un giorno triste per me, grazie presidente"

Il discorso di commiato dalla Juventus di Andrea Agnelli ha scatenato diverse reazioni nel mondo del tifo bianconero. Molti supporter hanno infatti voluto testimoniare la loro gratitudine nei confronti di Agnelli sul web, postando messaggi come: "Chi pensava fosse tanto facile vincere nella stessa stagione Scudetto e Coppa Italia, avrà sicuramente assistito alla goleada partenopea contro l'ultima della classifica di serie A...

La Juventus c'è riuscita per 4 anni consecutivi, come si fa a criticare Agnelli?", o ancora : "Spero che in quella pagina bianca tu possa scrivere una bella storia che non ci tenga troppo lontani. Grazie di tutto presidente Agnelli" e ancora: "Oggi per me è un giorno triste, grazie di tutto Presidente". Come anticipato però, c'è anche chi ha voluto criticare Andrea Agnelli per le scelte intraprese negli ultimi anni come presidente della Juventus: "Nessuno discute la gestione Agnelli fino a Cardiff.

Poi ha voluto bene più ad un allenatore che alla Juventus e le scelte seguenti lo hanno portato a fare debiti per ben due volte da 300 milioni. L'uscita di scena è inevitabile. Alla porta da tutti i consigli d'amministrazione".