La Juventus è stata la protagonista del campionato italiano per diverse stagioni. Nelle ultime due invece complice anche i tanti cambiamenti nella rosa e problematiche come il coronavirus la società bianconera non è riuscita a ricostruire una rosa in grado di lottare per vincere il titolo. Sia con Pirlo, che nel primo anno di Allegri la Juventus non è riuscita ad arrivare oltre il quarto posto, ed attualmente è terza molto distante dal Napoli primo.

A parlare della situazione dei bianconeri è stato anche Radja Nainggolan, sottolineando come sia molto diversa rispetto a quella che vinceva campionati consecutivi fino al 2020.

A tal riguardo il belga l'ha confrontata proprio con la squadra con cui la sua ex squadra la Roma si confrontava dal 2014 al 2018. In quegli anni il belga era uno dei riferimenti del centrocampo della società romana. A tal riguardo in una recente intervista a Radio Romanista il giocatore ha dichiarato che la Juventus quando lui era alla Roma era imbattibile. Adesso invece come società è stata superata dall'Inter e le altre potrebbero sfruttare gli attuali problemi che sta avendo la Juve. Secondo Nainggolan la Roma di un tempo si sarebbe giocata alla grande il campionato in questa stagione. Il centrocampista ha aggiunto: 'Nella Roma sono passati giocatori incredibili anche se non abbiamo vinto niente'.

Ha poi confrontato la rosa della Roma di qualche stagione fa con quella attuale, sottolineando come prima c'erano giocatori come De Rossi e Totti che ti caricavano, adesso invece il solo Pellegrini non può bastare anche per lui non è facile trasmettere l'appartenenza ad una società importante come quella romana.

Il giocatore Nainggolan ha dichiarato che la Juve attualmente è stata superata dall'Inter

'La mia Roma non ha vinto perché la Juve in quel momento era imbattibile. Adesso come società è superata dall’Inter e le altre squadre approfitteranno delle problematiche della Juve. Noi ce la saremmo giocata per il titolo alla grande'.

Queste le dichiarazioni di Radja Nainggolan in riferimento alla Roma in cui fu protagonista da giocatore dal 2014 al 2018. Ha poi aggiunto: 'Noi avevamo giocatori come Totti e De Rossi che ti spingevano a dare tutto. Pellegrini è importante ma è giovane e da solo per lui non è facile, mancano un po’ di giocatori di appartenenza'.

Il centrocampista Nainggolan ha parlato di Mourinho e del suo futuro professionale

Elogi a Mourinho da parte del centrocampista belga, che ha dichiarato che la storia parla per il tecnico portoghese. Sul suo futuro professionale ha sottolineato che attualmente non lo sa anche perché è stato messo fuori squadra nell'Anversa. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un suo possibile ritorno al Cagliari, dove ritroverebbe un tecnico che lo ha allenato anche alla Roma, Claudio Ranieri, che avrà il compito di cercare di aiutare la squadra sarda a ritornare in Serie A.