Nell'ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo la Juventus ha come noto definito tre cessioni in prestito: Nicolò Rovella al Monza, Denis Zakaria al Chelsea e Arthur Melo al Liverpool. Per lo svizzero e il brasiliano le due società inglesi vantano il diritto di riscatto, nel caso di Rovella il ragazzo dovrebbe invece rientrare a Torino.

Focalizzandosi su Melo, ha destato scalpore un suo recente post su Instagram in cui il centrocampista verde oro ha spiegato di aver vissuto un 2022 molto difficile con il rendimento condizionato da un infortunio muscolare.

Il brasiliano ha spiegato come abbia dovuto subire critiche pesanti senza poter replicare e di aver sofferto molto non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico per la paura di non poter fare ciò che ama di più, ovvero giocare a calcio.

Arthur Melo ha parlato del 2022, anno difficile per lui dal punto di vista calcistico

'2022, l’anno più difficile della mia vita! Un anno calcisticamente complicato, con tanti infortuni, tante critiche che ho dovuto ascoltare in silenzio, senza nemmeno avere la possibilità di svelare la verità'. Questa una parte del post pubblicato su Instagram da Arthur Melo, giocatore attualmente in prestito al Liverpool dalla Juventus. 'E' stato l’anno in cui mi sono impegnato di più fuori dal campo, che mi sono allenato di più, che ho lavorato di più, ed è stato l’anno in cui ho avuto più problemi sul campo' ha aggiunto sottolineando di essere però cresciuto molto grazie alle tante esperienza negative, come uomo, figlio, fidanzato e fratello.

La speranza è che il 2023 porti nuove soddisfazioni.

La stagione disputata fino ad adesso da Arthur Melo

Arthur Melo ha giocato tre match nella prima parte di stagione, uno in Champions League, uno in EFL Trophy ed uno nel campionato inglese under 23. Il brasiliano è stato condizionato da un infortunio che gradualmente sta superando, il suo rientro è previsto l'8 gennaio.

Si è trasferito dalla Juventus al Liverpool in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 43 milioni di euro. La società bianconera spera in una seconda parte di stagione importante per il brasiliano così che il Liverpool lo possa riscattare.

Qualora non dovesse accadere il suo rientro dovrebbe essere solo momentaneo, Massimiliano Allegri infatti l'ha già bocciato dato che nel ruolo preferisce calciatori con più fisicità (Locatelli e Fagioli si stanno ben disimpegnando al riguardo).