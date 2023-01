Inizio di nuovo anno con la possibilità di registrare alcune ufficialità. Il Crotone, che ha ripreso nelle scorse ore gli allenamenti, starebbe per perfezionare un acquisto e una cessione. A salutare la Calabria, in prestito, dovrebbe essere il centrocampista Pasquale Giannotti destinato al Monopoli. In attacco gli squali starebbero per chiudere la trattativa con il Foggia per l'arrivo in maglia rossoblù dell'attaccante Eugenio D'Ursi. In attacco gli squali avrebbero richiesto informazioni anche sull'attaccante Rocco Costantino del Monterosi Tusci, già seguito in estate.

Crotone, c'è D'Ursi per l'attacco

Un nome che fino a questo momento non era emerso ma che sembrerebbe di fatto il primo acquisto della sessione di gennaio è Eugenio D'Ursi, punta del Foggia, uno dei talenti più importanti del girone C di terza serie. L'operazione tra i Satanelli e il Crotone sarebbe stata condotta a fari spenti. Per lui sarebbe pronto in contratto triennale. Il suo arrivo non esclude l'acquisto di altri attaccanti: gli squali sono infatti alla ricerca di una punta centrale. I nomi caldi e di spessore sarebbero quelli di Nwankwo Simy del Benevento [VIDEO], Facundo Lescano del Pescara e Rocco Costantino del Monterosi Tuscia.

Giannotti al Monopoli

A concludere temporaneamente la sua esperienza a Crotone sarà il centrocampista Pasquale Giannotti.

Il calciatore, cresciuto nel settore Primavera degli squali, sarà un nuovo rinforzo del Monopoli.

La trattativa sarebbe arrivata ormai allo scambio di documenti con una fumata bianca prevista nelle prossime ore. In mezzo al campo gli squali starebbero continuando a corteggiare l'esperto Andrea D'Errico del Bari e seguirebbero anche Pasquale Schiattarella del Benevento, anche se in questo caso la trattativa sarebbe alquanto difficile.

Le altre operazioni del Crotone

In difesa il Crotone potrebbe effettuare due innesti. Possibile il ritorno del centrale Guillaume Gigliotti ora al Bari, sulla corsia esterna il nome importante sarebbe quello di Luca Crecco del Pescara. In attacco potrebbero essere tre o quattro le cessioni. In uscita Luca Bernardotto seguito da Lecco e Gelbison, situazione analoga a quella di Marco Tumminello che potrebbe trasferirsi al Latina.

Possibili le cessioni di Giuseppe Panico e Orazio Pannitteri per concedere ai calciatori maggiore spazio. In porta possibile anche l'addio dopo sei mesi del portiere Paolo Branduani, rimasto fuori dall'undici titolare dopo il k.o. maturato dai rossoblù nella trasferta di Catanzaro. In uscita anche il centrocampista Thomas Schirò, fuori a lungo a causa di un Infortunio.