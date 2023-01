Antonio Conte è in una fase delicata con il suo Tottenham e l'Inter potrebbe iniziare a ragionare ad un suo ritorno a Milano per la prossima stagione, qualora l'allenatore degli spurs decidesse di abbandonare il progetto londinese.

L'idea Antonio Conte come prossimo allenatore dell'Inter

Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra non si sono separati al meglio dopo l'esonero avvenuto al termine della stagione 2020-2021 culminata con la vittoria dello scudetto.

Solo una settimana dopo la vittoria la società ha comunicato all'allenatore il termine del suo contratto con la squadra nerazzurra; Conte ha iniziato i colloqui con il Tottenham e ha sottoscritto il contratto che anche oggi lo lega agli Spurs per altre due stagioni.

Ma nelle ultime settimane lo stesso Antonio Conte sembrerebbe aver messo in dubbio la sua permanenza al Tottenham, aprendo ad un suo possibile cambio di panchina per la prossima stagione.

Le voci che si sono rincorse sono di un suo possibile, quanto clamoroso, ritorno in Italia, in particolare nelle file dell'Inter, che avrebbe sondato il terreno per un possibile contratto con l'allenatore, che dovrebbe però decurtarsi in modo significativo lo stipendio ad oggi percepito per poter rientrare nei piani economici del club nerazzurro.

La difficoltà di un possibile ritorno in Italia

Antonio Conte nelle ultime settimane ha rilasciato dichiarazioni dove elogiava il campionato italiano, in particolare la Juventus e l'Inter, le sue due principali ex squadre di club.

Il ritorno in Italia di Conte potrebbe essere possibile, ad esempio i bookmakers quotano a 5 il ritorno di Conte alla Juve [VIDEO], ma le difficoltà sono soprattutto sul piano economico: l'allenatore degli Spurs oggi percepisce un contratto di oltre 12 milioni all'anno, cifra che dovrebbe essere nettamente ridimensionata per poter aprire un possibile tavolo di trattative per un suo ingaggio in un club italiano.

L'Inter avrebbe nelle ultime ore iniziato a monitorare la situazione contrattuale e le varie proposte intorno al futuro dell'allenatore salentino, soprattutto dopo le ultime prestazioni della squadra nerazzurra con il deludente piazzamento in campionato.

Simone Inzaghi rischierebbe il posto

Seppur il club di Viale della Liberazione abbia vinto il primo trofeo della stagione con il trionfo in Supercoppa italiana a Ryad contro il Milan per 3 a 0, la posizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non sembrerebbe solida dopo le ultime prestazioni in campionato.

Nella dirigenza nerazzurra si starebbe riflettendo su un possibile cambio di guida tecnica per la prossima stagione, e tra i nomi considerabili sembrerebbe essere tra i primi quello dell'allenatore degli Spurs Antonio Conte.