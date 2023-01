Il post partita di Inter vs Empoli è stato caratterizzato da numerosi rumors di mercato riguardanti i nerazzurri: prima l'uscita del procuratore di Milan Skriniar che ha confermato come il ragazzo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, dopo il comportamento di Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, che ha raggiunto la sede dell'Inter ufficialmente solo per un colloquio di cortesia con la dirigenza. Almeno questo è quanto dichiarato dallo stesso Camano.

Le dichiarazioni dell'agente di Lautaro: 'Sta bene all'Inter'

Intercettato da alcuni giornalisti fuori dalla sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano, Alejandro Camano ha dichiarato che era in zona per 'una visita di cortesia, un saluto al club, anche perchè non rappresento solo Lautaro Martinez'.

Una risposta che avrebbe acceso i riflettori sul mercato dell'Inter per la prossima stagione, soprattutto considerando la necessità del club di lavorare in anticipo sulla concorrenza per poter chiudere importanti colpi senza investire troppo capitale.

'Seguo diversi ragazzi, ho molti assistiti, sono arrivato in sede per discutere di calcio' queste le parole dell'agente di Lautaro fuori dalla sede nerazzurra.

Lautaro sta bene all'Inter

Secondo l'agente del giocatore Lautaro Martinez si troverebbe bene a vestire la maglia nerazzurra e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club, oltre a sottolineare come non sembrino esserci novità sotto il profilo di eventuali offerte o richieste del giocatore.

Alla precisa domanda se ci fossero dei cambiamenti nella situazione di Lautaro Martinez, il suo procuratore Camano è stato chiaro: 'No, nessuna novità sul giocatore, anzi sta molto bene qui con la maglia nerazzurra ed è ancora molto soddisfatto per la vittoria della Supercoppa Italiana'.

La delusione per le recenti sconfitte in campionato

L'agente di Lautaro Martinez ha lasciato anche trapelare la delusione del suo assistito per le recenti sconfitte subite dall'Inter in campionato, sottolineando come 'Lautaro sia molto dispiaciuto per la sconfitta contro l'Empoli'. Secondo l'agente Lautaro tiene molto alla maglia e quindi sentirebbe molto quando le cose non vanno per il verso giusto.

I numeri di Lautaro Martinez con l'Inter

Sono cifre importanti quelle raggiunte da Lautaro Martinez con la maglia nerazzurra; le presenze sono 223 totali, suddivise in 5 stagioni.

Lautaro Martinez sembra ormai vicinissimo al numero di 100 gol segnati con la maglia dell'Inter, avendo collezionato già 97 realizzazioni in questi anni in nerazzurro.

L'attaccante di Bahia Blanca, campione del mondo in carica, è uno dei prospetti più importanti della nostra Serie A: l'Inter dovrà lavorare al meglio per far si che rimanga nel nostro campionato nelle prossime stagioni.