La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Con la cessione vicina di McKennie la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare le fasce difensive, anche in considerazione del fatto che manca un'alternativa a Cuadrado nel 3-5-2. In previsione di giugno invece sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino, fra questi Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Sono tutti in scadenza di contratto e difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. A proposito del francese le ultime notizie di mercato confermerebbero la possibilità che Rabiot lasci Torino già a gennaio.

Infatti, il Barcellona sarebbe pronto ad offrire il cartellino di Franck Kessié in uno scambio di mercato che porterebbe il francese in Spagna nel mercato di gennaio. Da valutare se potrebbe definirsi uno scambio di mercato a titolo definitivo o in prestito, in riferimento al centrocampista ivoriano che ha un contratto importante e per diverse stagioni con la società spagnola, a differenza di Rabiot che è in scadenza di contratto a giugno.

Possibile scambio di mercato fra Kessié e Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Barcellona e Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato che riguarderebbe da una parte Franck Kessié e dall'altra Adrien Rabiot. Una trattativa che potrebbe anche essere accettata dalla società bianconera, in considerazione del fatto che il francese è in scadenza di contratto e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il centrocampista ivoriano potrebbe essere molto utile alla Juventus, considerando che può giocare davanti alla difesa ma anche come mezzala d'inserimento. Giocatore di quantità e qualità che piace molto al tecnico Massimiliano Allegri, da valutare però se lo scambio di mercato si concretizzerebbe a titolo definitivo o se Kessié si trasferirebbe a Torino in prestito.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà anche valutare rinforzi per la fascia destra difensiva, come anticipato già ad inizio articolo. Se dovesse partire McKennie potrebbe arrivare un giocatore, piace molto Ivan Fresneda ma la sua valutazione di mercato non agevola un suo possibile arrivo nella società bianconera.

Si lavora anche in previsione di giugno, qualora fosse confermata la partenza di Alex Sandro. Il brasiliano non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale, al suo posto potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo.