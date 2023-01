In attesa di definire il nuovo assetto dirigenziale, la Juventus resta sempre vigile in chiave Calciomercato. L'obiettivo è dare sostanza e qualità all'attuale rosa, tenendo conto del bilancio.

In dettaglio, stando a quanto riportato da calciomercato.it, si starebbe pensando ad una piccola rivoluzione per quanto riguarda il reparto offensivo. Arkadiusz Milik dovrebbe essere riconfermato. L'ottima stagione che il polacco sta vivendo, un ingaggio alla portata e un riscatto fissato a 7 milioni di euro fanno pensare a un lecito lieto fine. Pubalgia, e forse qualche problema con l'ambiente, potrebbero invece allontanare Dusan Vlahovic dalla Juventus già dal prossimo calciomercato estivo.

Alejandro Garnacho potrebbe essere il nome nuovo. Talento spagnolo classe 2004, in possesso della nazionalità argentina, ha già esordito nell'U-20 dell'albiceleste dopo alcune presenze nelle giovanili delle furie rosse. Attualmente gioca come esterno d'attacco nel Manchester United. Per quanto riguarda la difesa torna in auge il nome di Antonio Rüdiger, difensore tedesco che pare non essersi ambientato a Madrid.

Garnacho piace anche al Real Madrid

Garnacho è diventato in poco tempo un beniamino dell'Old Trafford. I Reds Devils gli hanno offerto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 a 1,2 milioni di euro a stagione, quadruplicando l'ingaggio, senza però soddisfare le pretese dell'entourage del giocatore.

Piede destro naturale, è in grado di giocare su tutto il fronte offensivo. Veloce e tecnico, riesce a saltare l'uomo con estrema facilità.

In questa stagione, l'argentino ha già collezionato 18 presenze, segnando 3 gol e fornito 6 assist ai compagni. Numeri impreziositi dall'eccellente partita giocata contro i cugini del City, dove ha firmato una rete e un assist nella vittoria del suo United per 2-1.

Prestazioni che non sono passate inosservate né alla Juventus né al Real Madrid. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, a Torino punteranno sulla sostenibilità e sulla linea verde. Il profilo di Garnacho potrebbe fare al caso della Juve quindi, in virtù anche di un possibile addio di Angel Di Maria a fine stagione.

L'Arsenal sarebbe pronta a sborsare 110 milioni per Vlahovic

Restando in Premier League, Tottenham, ma soprattutto Arsenal, potrebbero essere interessate a Vlahovic. La squadra allenata da Antonio Conte potrebbe valutare l'acquisto dell'attaccante serbo della Juventus come rinforzo durante il calciomercato di giugno, nel caso in cui Harry Kane chiedesse la cessione. La punta della nazionale inglese piace sia al Bayern Monaco che al Real Madrid e ha una valutazione di 80 milioni di euro circa.

Diverso il discorso per la squadra allenata da Mikel Arteta. L'Arsenal è primo in classifica e potrebbe regalarsi l'attaccante della Juventus in caso di vittoria della Premier League. Vlahovic piace anche al Real Madrid.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti è in cerca di un attaccante che possa eventualmente sostituire Karim Benzema, tra questi c'è anche il serbo.

Rüdiger potrebbe essere il nome nuovo per la difesa

Il possente difensore tedesco, già accostato alla Juventus nello scorso calciomercato, potrebbe essere inserito dal Real Madrid come contropartita tecnica per arrivare a Vlahovic. Florentino Perez non sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Rüdiger e pare voglia liberarsi del suo pesante ingaggio dalla prossima estate. Il nazionale tedesco potrebbe dare nervo alla difesa della Juventus, un reparto che ha sofferto l'assenza di un leader come Giorgio Chiellini.