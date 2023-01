Il Chelsea, dopo i grandi investimenti fatti sul mercato di gennaio e nelle precedenti sessioni di trasferimenti, ha bisogno anche di alleggerire la rosa. Per questo potrebbe lasciar partire anche alcuni giocatori a prezzo vantaggioso, in alcuni casi anche in prestito (come è già successo con Lukaku nel Calciomercato estivo all'Inter).

In tal senso Raheem Sterling potrebbe partire in prestito oneroso a giugno e fra le società interessate al giocatore ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe cercare un rinforzo di qualità nel settore avanzato, specie in caso di partenza di Di Maria.

Juve, possibile rinforzo Sterling nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Raheem Sterling, punta del Chelsea, in estate.

Il giocatore classe 1994 potrebbe lasciare la società londinese dopo una sola stagione e potrebbe valutare un approdo alla Juventus: il Chelsea sarebbe pronto a lasciarlo partire anche in prestito oneroso. Una modalità di trasferimento che sarebbe simile a quella che ha portato Lukaku dal club londinese all'Inter nel recente calciomercato estivo: infatti la società londinese ha bisogno di alleggerire la rosa dopo i tanti investimenti di gennaio, che potrebbero proseguire evidentemente anche nel calciomercato estivo.

In questa stagione fino ad adesso Sterling ha disputato 22 match fra campionato inglese, Carabao Cup e Champions League segnando sei gol e fornendo tre assist. Il 28enne della nazionale inglese si era trasferito al Chelsea nel recente calciomercato estivo per circa 56 milioni di euro, dopo aver giocato diverse stagioni nel Manchester City.

Nella prossima stagione in bianconero Sterling potrebbe sostituire Di Maria, che è in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale con la società piemotese.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrà rinforzare anche la difesa. Si parla del possibile arrivo di un centrale, ma pure di alcuni giocatori per le fasce difensive, considerando anche che Alex Sandro e Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto a giugno.

Ad esempio il brasiliano potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, mentre il colombiano potrebbe essere rimpiazzato da Ivan Fresneda, valutato dal Valladolid circa 20 milioni di euro.