Ivan Fresneda è il nuovo nome che in queste giornate sta circolando negli ambienti bianconeri per il futuro; la dirigenza potrebbe finalizzare l'acquisto per la prossima stagione nel mercato estivo.

La Juventus come noto sta aprendo un nuovo ciclo societario ed è intenzionata a rafforzare la rosa per migliorarsi anche a livello internazionale; per raggiungere questo traguardo, il modus operandi potrebbe essere quello di investire su giovani profili di prospettiva.

Tra questi spicca l'esterno difensivo del Valladolid Ivan Fresneda, appena diciottenne.

Le caratteristiche di Ivan Fresneda

La Juventus starebbe valutando Ivan Fresneda, classe 2004, è un terzino rapido, molto difficile da saltare nell'uno contro uno e dotato di un fisico statuario.

Un vero e proprio martello sulla fascia destra, capace di scorribande offensive e di chiusure importanti, insomma un giocatore già maturo e pronto.

Milita nel Valladolid, dove ha collezionato undici presenze con la squadra maggiore ed è uno dei profili di maggior potenzialità emerso alla fine del 2022. E' cresciuto calcisticamente nel vivaio del Real Madrid e questo basterebbe come garanzia per le sue doti tecniche, messe in mostra nella prima parte della stagione in corso in Liga.

Dotato di una forte personalità, il giocatore sembra pronto per un salto di qualità e di carriera in una squadra di vertice.

La valutazione del giocatore

Secondo il Valladolid l'esterno destro non dovrebbe spostarsi per meno di 30 milioni di euro, esattamente quelli fissati nella clausola rescissoria del contratto del difensore.

La scadenza contrattuale è per il 2025, quindi i margini di manovra per una cessione importante ci sono tutti, spetta alle molte squadre europee interessate proporre un'offerta in linea con le richieste del club spagnolo.

I club interessati all'acquisto

Sono molti i club internazionali interessati al cartellino del forte esterno destro del Valladolid, oltre alla Juventus sono in prima fila anche Chelsea ed Arsenal.

I club londinesi starebbero ragionando sull'offerta da proporre, che potrebbe avvicinarsi ai 20 milioni di euro in un'unica soluzione cash.

Anche il Milan nelle scorse settimane sembrava aver mosso gli osservatori ad un interesse verso Fresneda, ma la pista sembra essersi raffreddata per il forte investimento richiesto per l'esterno difensivo, ruolo peraltro già coperto ottimamente da Davide Calabria, divenuto capitano della formazione rossonera.

La dirigenza juventina starebbe ragionando sui termini della proposta, che secondo le ultime fonti riportate da Calciomercato.com potrebbe avvicinarsi ai 15 milioni di euro per provare a portare a Torino Ivan Fresneda.