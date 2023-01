Dopo la pesante débâcle subita in campionato contro il Napoli, la Juventus si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Monza. A tenere banco in casa bianconera però è il Calciomercato. La Juve è uscita dallo Stadio Maradona ridimensionata sia sul piano del gioco sia su quello tecnico. La priorità da parte della dirigenza sarà quella di dare a Massimiliano Allegri giocatori che possano garantire un salto di qualità, tenendo d'occhio il bilancio.

Per garantire un calciomercato all'altezza, la Juventus dovrà prima vendere gli esuberi o i giocatori che non hanno mantenuto le aspettative.

Tra questi potrebbe esserci Weston McKennie che potrebbe essere ceduto a gennaio. Il giocatore americano pare non sia considerato incedibile, tanto che sul centrocampista potrebbe esserci un interesse da parte di alcuni club di Premier League, tra cui l'Aston Villa.

Il 5-1 rimediato contro il Napoli ha evidenziato molti problemi nella retroguardia della Juventus, con un Gleison Bremer in evidente difficoltà. Ecco perché in estate potrebbe ritornare di moda il nome di Antonio Rüdiger. Pare che il forte difensore tedesco non abbia pienamente convinto il Real Madrid che al suo posto potrebbe trattare Milan Skriniar dell'Inter.

Possibile intreccio di mercato tra Juventus e Inter

Con il rinnovo del contratto ancora in stand by, Skriniar potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo.

Il Real Madrid è alla finestra è potrebbe affondare il colpo sul difensore nel caso lo slovacco e l'Inter non trovino un accordo.

Situazione che potrebbe intrecciarsi con le necessità della Juventus. Secondo elnacional.cat, Rüdiger non ha entusiasmato Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid potrebbe decidere di vendere il centrale tedesco in estate, permettendogli un'eventuale risoluzione del contratto qualora non arrivassero offerte concrete.

La Juve valuta McKennie circa 30 milioni di euro

L'americano potrebbe far posto a Sergej Milinković-Savić. Nonostante le tenui smentite da parte del direttore sportivo della Lazio Igli Tare, le voci su un possibile interesse della Juventus per il centrocampista serbo sono giornaliere. Il problema per la dirigenza bianconera è reperire i fondi per avanzare un'eventuale offerta a Lotito.

Soldi che potrebbero arrivare dalla cessione in Inghilterra di Mckennie. La ricca Premier League ha puntato il giocatore americano, con l'Aston Villa e il Tottenham possibili destinazioni finali.

Alla Juve piace Valentin Barco del Boca Juniors

Classe 2004, è impiegato come terzino sinistro e all'occorrenza come esterno di centrocampo. Alla Juventus, Barco potrebbe sostituire Alex Sandro. Il brasiliano sembra destinato a lasciare Torino alla fine della stagione, con la dirigenza bianconera impegnata a trovare un sostituto. Inserito nella lista "Next Generation" dal quotidiano inglese The Guardian, Barco ha il contratto in scadenza nel 2023. Situazione che potrebbe ingolosire la Juve.