La Juventus sarebbe già proiettata sul Calciomercato della prossima stagione: in particolare in estate servirà anche un nuovo terzino destro, alla luce del possibile addio per scadenza di contratto di Juan Cuadrado. A tal proposito il club bianconero starebbe ragionando sull'eventuale acquisto di Emil Holm dallo Spezia.

L'interesse della Juventus per il terzino dello Spezia

Emil Holm, terzino destro di grande struttura fisica, molto abile nella progressione e a muoversi negli spazi stretti, è un talento classe 2000, ingaggiato la scorsa estate dallo Spezia.

La Juventus starebbe pensando al suo ingaggio per la prossima stagione e avrebbe sondato il terreno con il giocatore, che ha un contratto con il club ligure fino al 30 giugno 2026.

La valutazione di mercato presente sul sito Trasfertmarkt.com è di circa 2,5 milioni di euro, ma anche considerando le ultime uscite in casa spezzina, la probabilità è che il terzino destro possa essere valutato almeno 5 milioni di euro, soprattutto per la sua giovane età.

Svedese, di Goteborg, Emil Holm si è messo in mostra nella Nazionale Under 21, dove ha fatto due gol e quattro assist nelle prime sei partite disputate, inoltre nel novembre scorso ha disputato le sue prime due partite con la nazionale maggiore della Svezia.

Le caratteristiche tecniche di Emil Holm

Il giocatore è abile con il destro e con il sinistro, ma predilige la fascia destra. La sua capacità di assistere i compagni in zona offensiva, in questa stagione ha finora realizzato una rete in Serie A e due assist.

Sono diverse le squadre che starebbero seguendo il terzino dello Spezia Emil Holm, tra cui Inter, Napoli e soprattutto Juventus, che sembrerebbe necessitare di un rinforzo nel ruolo di terzino destro per la prossima stagione, in vista del possibile addio a parametro zero di Juan Cuadrado.

La carriera del terzino dello Spezia Emil Holm

Il terzino destro svedese ha esordito fra i professionisti nell'IFK Goteborg nel 2019 (vincendo anche la Coppa di Svezia), per poi passare nel gennaio 2021 al Sonderjyske, società calcistica danese con sede nella città di Haderslev. In tale esperienza ha collezionato otto gol e quattro assist in 44 partite in tutte le competizioni.

Nell'estate 2022 si è trasferito allo Spezia, per la cifra di 800 mila euro. Secondo alcuni rumor, il terzino in futuro potrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, creando un'importante plusvalenza per i liguri.