La Juventus è attesa da un inizio 2023, come dichiarato anche dal nuovo presidente Gianluca Ferrero, particolarmente intenso fra calcio giocato, Calciomercato e vicende giudiziarie. C'è molto lavoro da fare anche per la gestione sportiva della società bianconera, in previsione della stagione 2023-2024, quando diversi giocatori lasceranno Torino a parametro zero. Fra questi c'è Juan Cuadrado, uno dei giocatori che guadagna circa 5 milioni di euro a stagione e che, in questo inizio 2023, a causa di un problema al ginocchio, ancora non è ritornato disponibile per Allegri.

Non ci sarà nel match di Coppa Italia contro il Monza, potrebbe essere convocato per il match contro l'Atalanta in campionato. Difficile che possa prolungare il suo contratto in scadenza a giugno, anche perché la Juventus sta cercando gradualmente di ringiovanire la rosa e potrebbe lasciarlo partire a parametro zero.

Si è parlato di un possibile trasferimento di Cuadrado all'Inter a parametro zero o eventualmente nel campionato americano ma, negli ultimi giorni, sono arrivate conferme in merito al possibile approdo all'Al-Nassr, società saudita in cui si è trasferito di recente Cristiano Ronaldo, sottoscrivendo un contratto da circa 200 milioni di euro a stagione. Il colombiano, quindi, ritroverebbe il suo compagno di squadra alla Juventus, oltre al fatto che avrebbe garantito un ingaggio importante, simile o superiore a quello che attualmente guadagna nella società bianconera.

Possibile trasferimento di Cuadrado all'Al-Nassr a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juan Cuadrado dovrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno per trasferirsi all'Al-Nassr, società in cui gioca attualmente Cristiano Ronaldo. Il colombiano, nella prima parte di stagione, è stato il più impiegato da Allegri, disputando 20 match fra campionato italiano e Champions League.

È stato, però, condizionato negli ultimi match da un problema al ginocchio: ha dovuto saltare tutte le partite fin qui disputate nel 2023 dalla Juventus. Allegri spera di recuperarlo quanto prima anche perché con il 3-5-2 è l'unico giocatore attualmente in rosa in grado di poter fare in maniera ideale tutta la fascia destra.

Non a caso si parla di una società bianconera pronta ad acquistare un'alternativa a Cuadrado già a gennaio, un'alternativa che, alla lunga, possa anche sostituirlo dalla stagione 2023-2024. Fra i preferiti ci sarebbe Alvaro Fresneda, valutato circa 20 milioni di euro dal Valladolid e considerato uno dei migliori giovani del calcio spagnolo.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori a parametro zero a giugno. L'esterno della nazionale brasiliana Alex Sandro, Di Maria e Rabiot difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Con il francese c'è stato un incontro di recente ma molto dipenderà anche dalle richieste d'ingaggio del centrocampista. Se dovesse partire il brasiliano potrebbe arrivare come sostituto Alejandro Grimaldo.