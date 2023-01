In casa rossonera si starebbe guardando al futuro dell'attacco con un investimento importante per un nuovo giocatore che potrebbe arrivare già a gennaio: si tratta dell'attaccante cileno Dario Osorio, giovane promessa dell'Universidad de Chile.

La dirigenza del Milan avrebbe messo gli occhi sul giocatore cileno che in questa stagione ha realizzato 7 centri in 27 partite disputate in stagione.

Secondo il quotidiano En Cancha, la società rossonera avrebbe già pensato ad una possibile offerta per il giocatore, che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro.

L'offerta del Milan per Osorio: 5 milioni di euro all'Universidad de Chile

Secondo le ultime notizie di Calciomercato, la dirigenza del Milan starebbe valutando di offrire alla società cilena dell'Universidad de Chile, detentrice del cartellino di Osorio, un'offerta di 5 milioni di euro per ottenere le prestazioni dell'attaccante già nel mercato di gennaio.

Il giocatore potrebbe trasferirsi in Europa anche in estate, ma la dirigenza rossonera vorrebbe chiudere in anticipo per evitare di vedere rialzata la sua offerta.

Le caratteristiche tecniche di Dario Osorio

Dario Osorio è un attaccante cileno classe 2004 dotato di grande istinto, genialità nell'ultimo passaggio e soprattutto un importante scatto dalla trequarti.

Nato come esterno offensivo, è in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta in appoggio in un 4-4-2 o come esterno di centrocampo in un 3-5-2.

È un giocatore micidiale nel dribbling, con una grande forza nel duello uno contro uno; è abile con entrambi i piedi e questo gli permette di svariare su entrambi i lati della fase d'attacco.

Il fiuto del gol non gli manca, anche se la peculiarità del giocatore rimane quella di supporto in fase di assistenza per la zona realizzativa.

La pista Nicolò Zaniolo sembra rallentare

Nel frattempo, rimane sempre possibile l'arrivo al Milan di Zaniolo [VIDEO], anche se nelle ultime ore di calciomercato la pista sembra essersi notevolmente raffreddata in favore di altre soluzioni.

Il Milan vorrebbe prendere l'attaccante esterno della Roma, ma non riuscirebbe a soddisfare le richieste del club capitolino; richieste che avrebbe esaudito il Bournemouth, ma il giocatore non avrebbe intenzione di trasferirsi in Inghilterra, almeno per questa stagione.

L'attaccante della Roma vorrebbe fortemente rimanere in Italia e vestire la casacca rossonera, ma sembrerebbe difficile che il Milan riesca a pareggiare l'offerta del club della Premier League.

Il Milan, pertanto, avrebbe intenzione di muoversi in altre direzioni sul mercato per poter rinforzare immediatamente la squadra di Stefano Pioli.