La stagione calcistica è agli sgoccioli e Inter, Milan e Juventus riflettono sui profili da ingaggiare. Jules Kounde del Barcellona sarebbe finito nei radar dei nerazzurri, che cercano un rinforzo per la difesa. Ingaggiare un centrale è un obiettivo anche dei bianconeri, che potrebbero pensare a Milan Skriniar, oramai fuori dal progetto del Paris Saint Germain. La dirigenza del Milan, invece, dovrà discutere con Theo Hernandez, sempre più cercato dal Bayern Monaco e spesso criticato dai tifosi dopo l'ultima stagione.

Koundè per ringiovanire la difesa dell'Inter, Skriniar occasione per la Juventus

L'Inter si sarebbe iscritta alla corsa per ingaggiare Kounde del Barcellona che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e un contratto in essere fino al 2026. I nerazzurri potrebbero pensare di offrire come contropartita il cartellino di Denzel Dumfries, che non ha trovato l'accordo per il rinnovo, ma il difensore catalano percepisce uno stipendio molto oneroso da circa 6,5 milioni di euro. Kounde è inoltre un profilo centrale per il progetto del Barcellona, infatti, ha collezionato 44 presenze in stagione.

Il Paris Saint Germain potrebbe entrare in trattativa con la Juventus che cerca un centrale puntellare il reparto.

Il nome accostato ai bianconeri sarebbe quello di Milan Skriniar, reduce da un stagione ai margini del progetto di Luis Enrique che gli ha preferito Beraldo. Fin dal suo arrivo lo slovacco non è stato mai un elemento cardine anche per una condizione fisica non ottimale ed ha collezionato soltanto 29 presenze in stagione. L'operazione resta molto complessa in quanto il calciatore è legato ai transalpini fino al 2028 e guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

Le due società potrebbero lavorare solo per un prestito con diritto di riscatto. I bianconeri sono alla ricerca di un centrale perché, oltre alle sirene di mercato che coinvolgono Bremer, non hanno ancora prolungato il contratto di Rugani e perderanno Alex Sandro, utilizzato ultimamente come terzo centrale.

Sirene tedesche per il pendolino del Milan

Il Bayern Monaco tenterà l'assalto a Theo Hernandez a fine campionato. Il francese ha il contratto fino al 2026 ma potrebbe cambiare aria per intraprendere una nuova avventura.

In caso di offerta da almeno circa 50 milioni di euro, i rossoneri prenderebbe in considerazione la trattativa in quanto avranno la possibilità di finanziare il mercato in entrata e di mettere a segno una netta plusvalenza. L'ex Real Madrid è stato sempre utilizzato da Pioli, anche come difensore centrale, e in questa stagione calcistica è stato presente per ben 30 partite.

Calciatori pronti nei radar dei top club

Koundè è un difensore rapido, dinamico e in grado di giocare sia in una difesa a tre che in assetto a quattro.

Inoltre sa creare pericoli sui calci piazzati a favore ed è abile nell'uno contro uno quando la difesa gioca più distante dalla porta. Nell'Inter potrà agire come terzo centrale di destra alternandosi con Benjamin Pavard ma anche come regista difensivo alternandosi con Francesco Acerbi e Stefan De Vrij.

Skriniar possiede l'esperienza e la conoscenza del calcio italiano per inserirsi in un progetto in costruzione come quello della Juventus che cerca profili validi e affidabili anche in vista della prossima partecipazione alla prossima Champions League. Il classe 1995 ha giocato sia nella difesa a quattro, sia in quella a tre con l'Inter di Conte e Simone Inzaghi. La Juventus potrebbe creare una coppia difensiva molto solida con Bremer dove Skriniar prenderebbe il posto di Gatti.

Il Bayern Monaco stima Theo Hernandez e lo ritiene congeniale al progetto tattico se dovesse perdere Alphonso Davies. Il francese garantisce spinta offensiva, assist e gol e i bavaresi cercano un giocatore con queste condizioni per i meccanismi propositivi previsti dalla filosofia calcistica della società.