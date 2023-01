La Juventus potrebbe decidere di proporre un nuovo ruolo a Massimiliano Allegri. Dopo le dimissioni del Cda presieduto da Andrea Agnelli, si potrebbe ipotizzare un progetto fondato soprattutto su calciatori giovani e futuribili. La nuova dirigenza potrebbe dunque offrire un ruolo da direttore dell'area tecnica, dietro la scrivania, all'attuale allenatore che potrebbe essere sostituito da un nome a scelta tra Igor Tudor, Gianpiero Gasperini e Paolo Montero.

Il progetto della Juventus del futuro

La notizia su un possibile ruolo da dirigente per Allegri è stata ipotizzata dal giornalista Graziano Campi che parla di un possibile rinnovo per l'allenatore ex Milan, che accetterebbe dunque un ruolo da dirigente dopo l'inibizione inflitta a Federico Cherubini.

Il nuovo coach della Juventus potrebbe essere scelto nella lista che comprenderebbe i nomi di Gasperini, Tudor e Montero. Il primo piacerebbe per il lavoro che svolge soprattutto nella valorizzazione dei giovani. Inoltre, ha già vissuto l'ambiente bianconero quando era tecnico delle giovanili ed avrebbe la giusta esperienza per giocare competizioni di alto livello e gestire calciatori di alto calibro. Il futuro della Juve potrebbe essere di Gasperini potrebbe dare spazio a calciatori meritevoli, come già avvenuto in questi mesi con Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Samuel Iling-Junior e Matias Soulè.

Interesserebbe inoltre l'attuale tecnico del Marsiglia, Tudor, che sarebbe anche in orbita Inter.

Tudor potrebbe trovare la giusta rosa per rinnovare il suo 3-4-2-1, ma bisognerà capire anche quale sarà il materiale a disposizione nella prossima stagione. Molti calciatori, se la penalità dei 15 punti non dovesse essere cancellata, potrebbero non restare alla Continassa, soprattutto se non dovesse avvenire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Inoltre, senatori come Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Angel Di Maria e Alex Sandro potrebbero non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Si tratterebbe di un ritorno per l'ex Verona è già stato seduto sulla panchina del club torinese come secondo di Andrea Pirlo. Stagione in cui sono state conquistate, nonostante tante critiche, trofei come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana vinte rispettivamente contro Atalanta e Napoli.

Il terzo nome, più defilato rispetto ai precedenti, sarebbe quello di Paolo Montero, che accetterebbe volentieri l'incarico dopo aver allenato la Casertana in Serie C. Verrebbe preso considerazione perché conosce molto bene l'ambiente della Juventus dopo aver giocato come difensore per diverse stagioni.