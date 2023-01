In casa Inter c'è un po' di perplessità relativa alle condizioni di Marcelo Brozovic, che non gioca una partita ufficiale con la maglia nerazzurra da settembre: il ragazzo è poi partito per disputare i Mondiali in Qatar con la Croazia nel mese di novembre, ma rientrato dalla kermesse qatariota si è dovuto ancora fermare per un problema al polpaccio. Le sue qualità non si discutono e non è un caso che Simone Inzaghi attenda il suo rientro con grande ansia. Qualcosa, però, sembra essere cambiato rispetto ad un anno fa, quando la società nerazzurra fece uno sforzo importante per rinnovare il suo contratto in scadenza facendolo diventare il giocatore più pagato in rosa insieme a Lautaro Martinez.

Non mancano le società interessate a lui, anche in Italia. La Juventus, infatti, ha spesso sondato il terreno ma la società nerazzurra ha sempre rispedito al mittente, anche se qualcosa potrebbe cambiare. I bianconeri sono infatti alla ricerca di rinforzi per alzare il tasso tecnico.

La Juventus vorrebbe Brozovic

La Juventus potrebbe modificare in maniera drastica il centrocampo al termine di questa stagione. Massimiliano Allegri vorrebbe infatti un giocatore che possa dettare i tempi in mezzo al campo e sia in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico. Uno dei suoi pallini risponderebbe al nome di Marcelo Brozovic, che non sembra essere più ritenuto incedibile dall'Inter. In questa stagione, infatti, il croato è stato spesso costretto ai box per problemi fisici, con dieci presenze raccolte in campionato e due gol all'attivo.

Simone Inzaghi, dunque, ne ha approfittato per trovare delle alternative: alla fine nel ruolo è stato impiegato Hakan Calhanoglu che non ha affatto sfigurato.

Anche alla luce di ciò nelle prossime settimane potrebbe essere imbastita una trattativa tra Inter e Juventus per discutere del futuro di Marcelo Brozovic, che all'interno della rosa bianconera potrebbe andare a sostituire Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno e che non sembra intenzionato a rinnovare.

La possibile offerta

Juventus e Inter potrebbero dunque sedersi al tavolo delle trattative nelle prossime settimane per discutere del futuro di Marcelo Brozovic. Escluso che se ne possa parlare per questa sessione di Calciomercato, ogni discorso andrà rimandato all'estate. Il centrocampista croato è valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro, una cifra importante che la società bianconera difficilmente potrebbe permettersi di investire.

Per questo motivo non è da escludere che i due club possano discutere di un possibile scambio alla pari: l'Inter potrebbe chiedere il cartellino di Gleison Bremer, ma la Juve considera il brasiliano incedibile a meno che non sia lui a chiedere la cessione qualora il club, ad esempio, non raggiungesse le coppe europee. I bianconeri, dal loro canto, sarebbero invece pronti ad offrire il cartellino di Moise Kean.