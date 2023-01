Nonostante nel pre partita di Milan vs Torino di Coppa Italia (gara poi persa 0-1 dai rossoneri con rete di Adopo) Paolo Maldini, ai microfoni di SporMediaset, abbia sottolineato che a gennaio il Milan non farà nulla a livello di mercato, sembrerebbe che i rossoneri stiano in realtà lavorando sottotraccia all'acquisto di un attaccante. Gioca nella Liga ed è un profilo giovane, in linea con i parametri rossoneri.

Un giovane attaccante per il futuro del Milan

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Spagna, il Milan sarebbe dunque sulle tracce di una prima punta di livello, per poter affiancare efficacemente Olivier Giroud e dare più possibilità di respiro eventuale a Rafael Leao.

Il giocatore su cui il club rossonero avrebbe posato gli occhi è Arnaut Danjuma, classe 1997, attaccante nigeriano di passaporto olandese in rotta di collisione con il suo attuale club, il Villarreal, dove ha trovato poco spazio in questa stagione realizzando solo 6 gol in 17 presenze totali tra Liga, Conference League e Coppa del Re.

In realtà il Milan starebbe seguendo questo profilo già da diverso tempo, circa due anni, da quando cioè l'attaccante giocava nelle fila del Bruges. Le opzioni disponibili sono molteplici, ma la preferita dai rossoneri potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto.

Il Milan non è il solo club interessato al giocatore

Il club rossonero non è l'unico sulle tracce di Danjuma; si sarebbero proposte infatti anche due squadre della più ricca Premier League, il Bournemouth e l'Everton che sembra essersi mosso per primo su questa pista.

Il fascino e la risolutezza economica del campionato inglese potrebbero superare l'eventuale offerta rossonera: l'opportunità di un trasferimento in gennaio rimane complicata ma non impossibile.

Il valzer delle possibili cessioni in casa Milan

A livello di cessioni potrebbe concretizzarsi l'addio di Bakayoko, che pare essere l'unico indiziato a poter lasciare il club favorendo un ingresso di liquidità in grado di generare il surplus necessario a portare a termine eventuali acquisti in attacco già a gennaio.

Discorso diverso per Origi, neo acquisto di questa stagione rossonera: l'ex Liverpool ha fin qui deluso le aspettative, ci si aspetta un suo rilancio nella seconda parte della stagione ma, se ciò non dovesse avvenire, potrebbe essere tra i cedibili per il mercato di agosto. Le prossime partite diranno molto sulle intenzioni della squadra allenata da Stefano Pioli.