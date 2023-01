La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. L'esigenza rimane quella di un giocatore di fascia destra, che possa rappresentare l'alternativa a Cuadrado. Come dichiarato in conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juventus da Allegri il colombiano dovrebbe rientrare per l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza. Potrebbe però arrivare un'alternativa al colombiano ma si lavora anche per un rinforzo importante nel ruolo di centrale, soprattutto in previsione per giugno. Come scrive Calciomercato.it la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un compagno di nazionale brasiliana di Danilo, Alex Sandro e Bremer, attuale titolare nel Real Madrid.

Parliamo di Eder Militao, classe 1998 arrivato nella società spagnola nell'estate 2019 per circa 50 milioni di euro. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società spagnola, come dicevamo è un titolare per Carlo Ancelotti ma il Real Madrid starebbe valutando l'ingaggio di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno. Lo slovacco sarebbe un investimento importante per gli spagnoli, a maggior ragione perché a parametro zero.

Se così fosse Militao diventerebbe una riserva anche perché Ancelotti nel ruolo centrale ha abbondanza fra Rudiger e David Alaba. Il brasiliano ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, una spesa importante che verrebbe fatta nel calciomercato estivo anche perché la società bianconera non può acquistare giocatori extracomunitari a gennaio.

A meno che venga ufficializzata la cessione a titolo definitivo di uno dei giocatori extracomunitari della rosa bianconera, ovvero Arthur Melo e Weston McKennie.

L'eventuale ingaggio di Skriniar da parte del Real potrebbe agevolare l'approdo di Eder Militao alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.it la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di un centrale di difesa a giugno.

Piace molto Eder Militao, ad agevolare il suo arrivo potrebbe essere la presenza di giocatori come Danilo e Bremer, compagni di nazionale del giocatore del Real Madrid. Anche Alex Sandro potrebbe lasciare la Juve, ma l'ex Porto potrebbe partire a parametro zero la società bianconera a giugno. Ad agevolare ulteriormente l'arrivo di Militao a Torino sarebbe l'eventuale ingaggio di Milan Skriniar da parte della società spagnola, il giocatore è in scadenza di contratto con l'Inter a giugno.

In questa stagione Militao è un titolare nel Real Madrid

In questa stagione fino ad adesso Eder Militao ha disputato 19 match fra campionato spagnolo, Supercoppa spagnola, Coppa del Re e Champions League segnando 3 gol. Attualmente è un titolare ma con l'arrivo di Skriniar potrebbe diventare una riserva. Difficile pensare che un nazionale brasiliano possa accettare un ruolo di alternativa ai titolari anche in una società importante come quella spagnola.