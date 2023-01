La Juventus da sempre è attenta ai giovani talenti. Il lancio del progetto dell'under 23 quattro anni fa, attualmente denominata Juventus Next Gen, sta velocizzando la crescita dei giovani, sia cresciuti in Primavera, che acquistati da altre società.

A tal riguardo, nel mercato di gennaio, la società bianconera potrebbe regalarsi un giocatore importante per rinforzare la squadra allenata dal tecnico Massimo Brambilla. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera sarebbe vicina all'acquisto del classe 2005 Gianmarco Di Biase.

Il giovane ha compiuto il 26 novembre 17 anni e, nonostante la giovane età, sta dando un contributo importante nella Pistoiese, società toscana che disputa il campionato di Serie D.

Sul talento classe 2005 ci sarebbe non solo la Juventus, ma anche Torino e Bologna. Dopo essere cresciuto nella Primavera della Pistoiese, dall'estate 2022 Di Biase fa parte della prima squadra. Una crescita importante e repentina quella del giovane, se consideriamo che finora non ha mai giocato nelle rappresentative giovanili della nazionale italiana.

Possibile acquisto del giovane classe 2005 Di Biase

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Gianmarco Di Biase. Il talento classe 2005 in questa stagione con la Pistoiese fino ad adesso il giocatore ha disputato nel campionato di Serie D 17 partite, segnando sette gol e fornendo due assist.

A questi bisogna aggiungere due presenze di Coppa Italia di categoria.

Prestazioni che hanno attirato l'interesse di Juventus, Torino e Bologna, con i bianconeri che in questo momento sembrano essere in vantaggio. Di Biase andrebbe a giocare nella Juve Next Gen per rinforzare una squadra che dopo un inizio di stagione importante negli ultimi match ha subito quattro sconfitte consecutive.

Attualmente la formazione bianconera è tredicesima in classifica di Serie C, con 26 gol fatti e 28 subiti.

Il settore giovanile della Juve

La Juventus grazie al lavoro nel settore giovanile sta valorizzando diversi giocatori importanti fra Primavera e Under 23. A dicembre ad esempio i classe 2005 Hujsen e Yildiz erano stati convocati in prima squadra per delle amichevoli.

Senza contare che in prima squadra, ormai da mesi, giocano abitualmente giovani cresciuti in Primavera e Next Gen come Matias Soulé, Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Iling Junior.