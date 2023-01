Il Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna ha preso la parola nelle scorse ore a TuttoMercatoWeb.Com, affrontando diverse tematiche.

Dal calcio giocato passando per il mercato, con le possibili operazioni in entrata e in uscita, il dirigente rossoblù ha analizzato l'andamento della stagione che vede il Crotone, attualmente in seconda posizione a sei punti dal Catanzaro capilista del girone C di Serie C.

Vrenna parla dell'andamento della stagione

Con 48 punti conquistati in 20 giornate il bilancio della squadra rossoblù è sicuramente positivo.

A confermarlo è stato anche il Direttore Generale del Crotone, Raffaele Vrenna: "I punti ottenuti sono sicuramente tanti e dopo due annate concluse con altrettante retrocessioni non era scontato. Sono numeri sicuramente importanti che ci lasciano ben sperare per il futuro. L'aspetto difficile è stato creare armonia e riprendere quello spirito che ti fa avere qualcosa per cui lottare. Dedico questa prima parte di stagione proprio ai tifosi".

Crotone, precisazioni suo mercato

Tra le varie voci circolate negli ultimi giorni alcune si sono dimostrate non veritiere. Una di queste ha indotto Raffaele Vrenna a fare una precisazione. "Ho sentito una possibile uscita di Pannitteri, perché si deve mettere in discussione un calciatore che fa bene ed è importante per l'economia di gioco?

È chiaro poi che nel Calciomercato tutto può succedere, ma alle volte è fastidioso voler per forza trovare la notizia dove non c'è. Ci saranno sicuramente degli acquisti e anche delle cessioni, ma chi andrà via rimarrà di nostra proprietà, chi partirà lo farà per crescere e trovare maggiore spazio".

Crotone, le altre operazioni

Tra le altre operazioni in entrata circolano dei rumor che accostano ai rossoblù l'attaccante Eugenio D'Ursi. Il calciatore molto probabilmente lascerà Foggia dopo soli sei mesi: potrebbe approdare in Calabria a titolo definitivo, presumibilmente con un contratto triennale.

In uscita ci sarebbe invece l'attaccante Gabriele Bernardotto, che piacerebbe prestito alla Triestina.

I rossoblù sarebbero intanto tra le squadre in corsa per il centrocampista Andrea D'Errico in uscita dal Bari, squadra dalla quale potrebbero prelevare anche il centrale difensivo Guillaume Gigliotti, per il quale si tratterebbe di un ritorno, avendo già militato a Crotone tre anni fa.

È intanto stata ufficializzata nei giorni scorsi la cessione del centrocampista Pasquale Giannotti, passato con la formula del prestito al Monopoli.

Sembra infine ormai quasi sfumata l'ipotesi di un ritorno per l'attaccante Nwankwo Simy, ora al Benevento.