La Juventus ha iniziato la seconda parte di stagione con tante assenze, più o meno che era finita la prima parte. Tanti i giocatori che, contro la Cremonese, non hanno potuto dare il contributo, su tutti due dei principali acquisti del calciomercato estivo. Parliamo di Paul Pogba e Angel Di Maria, arrivati a parametro zero dopo essere andati in scadenza di contratto con il Manchester United e con il Paris Saint Germain. Sorprende la situazione di entrambi, il primo perché dopo aver fatto un intervento al menisco a settembre ancora non è ritornato disponibile, il secondo perché ha avuto un piccolo infortunio che gli ha fatto saltare il match contro la Cremonese.

Dovrebbe, però, recuperare per la sfida contro l'Udinese prevista il 7 gennaio. Molto critico nei confronti dei due giocatori è stato Fabio Caressa che, a Sky Calcio Club, ha sottolineato che la situazione dei due giocatori sta diventando insopportabile. Sull'argentino ha dichiarato che avrà giocato fino ad adesso alla Juventus circa 40 minuti e sembra che lui non si stia sforzando nel rientrare quanto prima. Il giornalista sportivo ha voluto lanciare una frecciatina anche nei confronti della società nell'essere meno flessibile su questa situazione, come su quella di Pogba. Il francese non ha ancora giocato una partita ufficiale: secondo Caressa la società dovrebbe avere una garanzia di schierarlo e lo stipendio dovrebbe dipendere proprio da questo.

Il giornalista sportivo ha dichiarato che non è possibile ci siano solo diritti per i giocatori.

Il giornalista Caressa ha criticato Di Maria e Pogba

'Di Maria? Sta diventando una cosa insopportabile. Quello che sembra è che lui non stia facendo un grande sforzo'. Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa in riferimento alla mancata convocazione dell'argentino per il match contro la Cremonese per una contusione subita dal giocatore.

Il giornalista sportivo non ha risparmiato critiche neanche a Pogba aggiungendo: 'Pogba? Pago io, scelgo io. Allora tu mi firmi una carta, in cui dici che devi rientrare entro sei mesi e se non torni allora lo stipendio non te lo pago'. Evidente il riferimento alla scelta del francese di ritardare l'intervento al menisco adottando inizialmente una terapia conservativa che non ha aiutato nel recupero della forma fisica il centrocampista.

Fabio Caressa invita i giocatori a prendersi le responsabilità dello loro scelte

Il giornalista sportivo Caressa ha poi voluto sostenere le società di calcio e il fatto che sono avvantaggiate rispetto ai diritti che invece hanno i giocatori. A tal riguardo ha aggiunto: 'Devono prendersi le responsabilità sulle scelte. Non è giusto ci siano solo diritti per loro'. Per quanto riguarda Pogba il suo rientro (o per meglio dire esordio) potrebbe esserci per il match di Coppa Italia contro il Monza o eventualmente per quello contro l'Atalanta.