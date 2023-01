La Juventus è reduce da otto vittorie consecutive in campionato, arrivate anche grazie a un maggiore equilibrio raggiunto dalla squadra, dopo le problematiche riscontrate nei primi tre mesi di stagione.

Sono comunque diverse però le critiche di alcuni opinionisti alla Juventus, che non riesce a regalare un gioco di qualità, anche a causa delle tante assenze. A parlare della Juventus di recente è stato l'ex calciatore Paolo Di Canio, il quale intervista a Il Mattino il commentatore sportivo ha criticato il gioco di Allegri, sottolineando come in Serie A ci si possa anche permettere di puntare solo a difendere anche perché diverse squadre fanno degli errori 'e il gol se lo fanno da solo'.

In merito agli infortuni subiti dalla Juventus negli ultimi mesi, secondo Di Canio, potrebbero rappresentare una cosa positiva in quanto dai giovani può pretendere molto. Il problema è rappresentato dai giocatori di esperienza e qualità, secondo Di Canio bisognerà capire se accetteranno di non subire solo gol e se vorranno vedere un gioco più offensivo da parte della squadra bianconera.

Paolo Di Canio ha criticato il gioco della Juventus di Allegri

“Certi atteggiamenti puoi permetterteli solo in serie A perché ci sono, poi, avversari che il gol se lo fanno da soli. E questo Allegri lo sa e quindi per lui quello che conta è difendersi e basta', sono queste le dichiarazioni di Paolo di Canio in una recente intervista.

Il commentatore sportivo ha aggiunto: 'Ma dove si può accettare una squadra che ha chiaramente come unico obiettivo quello di non prendere gol?'. Di Canio ha poi dichiarato: 'Allegri è così, non c'è da stupirsi. Ma in giro vince chi punta sulla bellezza, come fa il Napoli e come in Premier sta facendo l'Arsenal'. Sul confronto fra mondiale e campionato e sul fatto che non si sia vista un grande gioco nella competizione mondiale il commentatore sportivo ha sottolineato: 'Ma è stato un mondialino, a metà stagione, erba alta'.

La Juventus ha vinto otto partite consecutive senza subire gol

Intanto la Juventus grazie all'equilibrio garantito dal modulo 3-5-2 è riuscita ad ottenere otto vittorie consecutive senza subire gol. La difesa cresciuta molto anche grazie a un Bremer molto più a suo agio centrale nel modulo a tre e a un Kostic che da quinto di centrocampo ha la possibilità di valorizzare la sua forza fisica e la sua capacità nel servire assist.

Sarà interessante capire se il gioco della Juventus rimarrà questo quando rientreranno giocatori come Pogba, Cuadrado e Vlahovic. A proposito del colombiano - come recentemente dichiarato da Allegri - potrebbe rientrare per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza. Per quanto riguarda invece Pogba e Vlahovic, potrebbero essere pronti per il match di campionato contro l'Atalanta.