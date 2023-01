La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. La società bianconera però valuta anche trattative di mercato in previsione della stagione 2023-2024, considerando che c'è la possibilità di attingere ai parametri zero. Ci sono diversi giocatori che piacciono e che sono in scadenza con le rispettive società a giugno, uno su tutti è Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo è da diverse stagioni un riferimento del Benfica, avendo contribuito anche in maniera evidente alle ottime prestazioni della squadra portoghese sia in campionato che in Champions League.

Il suo contratto è in scadenza a giugno ma attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale. La volontà del giocatore sembrerebbe essere quella di fare una nuova esperienza professionale e come scrive Calciomercato.com il giocatore gradirebbe la società bianconera. D'altronde la Juventus deve rinforzare le fasce difensive in previsione di due possibili partenze a giugno, entrambi a parametro zero.

Ci riferiamo ad Alex Sandro e Juan Cuadrado, due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera. Lo spagnolo dovrebbe sostituire proprio il brasiliano, si parla di un'offerta di ingaggio importante a Grimaldo per tre stagioni. La Juventus usufruirebbe del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Possibile offerta di contratto da tre stagioni per Grimaldo da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire un contratto di tre stagioni ad Alejandro Grimaldo. Sarebbe lo spagnolo il rinforzo preferito per la fascia sinistra difensiva in previsione della stagione 2023-2024. Il giocatore del Benfica è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società portoghese.

In questa stagione fino ad adesso in tutte le competizioni che ha disputato ha giocato 30 match segnando 4 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. Grimaldo può giocare terzino sinistro ma anche centrocampista di fascia, di conseguenza si può adattare in una difesa a quattro o eventualmente in un centrocampo a cinque.

Un rinforzo che piace ma che potrebbe non essere l'unico a parametro zero della Juventus per la stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di altri giocatori a parametro zero a giugno oltre a Grimaldo. Piacciono anche Youri Tielemans, centrocampista del Leicester e nazionale del Belgio. Ci sarebbe anche Jorginho del Chelsea, il nazionale italiano potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale anche perché la società inglese sta cercando di dare fiducia ai giovani di qualità anche investendo molto.