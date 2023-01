E' attesissimo il big match della 18° giornata di Serie A che vedrà sfidarsi tra loro Napoli e Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona domani, venerdì 13 gennaio (ore 20.45). Data l'importanza della posta in palio gli allenatori non vogliono sbagliare nessuna mossa, a partire dal disegnare una formazione competitiva e preparata. Il Napoli al momento è 7 punti avanti: un successo dei bianconeri riaprirebbe di certo i giochi mentre una vittoria azzurra sarebbe una bella ipoteca sul titolo seppur non definitiva dato che ancora manca un girone intero al termine del torneo.

La formazione del Napoli

L'Allenatore Luciano Spalletti ha confermato ai microfoni di Sky Sport che riproporrà la difesa vista a Genova contro la Sampdoria ad eccezione di Juan Jesus, che dovrebbe essere tenuto a riposo per il rientro di Amir Rahmani. A completare la difesa ci saranno il capitano Giovanni Di Lorenzo, l'inamovibile Kim e Mario Rui. Il centrocampo, composto da Andrè Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski, è solido per fisicità e qualità, mentre davanti il tecnico non ha dubbi sulla presenza di Lozano nel tridente offensivo con il capocannoniere del campionato Victor Osihmen, a caccia del suo primo gol pesante contro una grande squadra, e Khvicha Kvaratskhelia, il fenomeno georgiano che però stenta a riproporsi ad alti livelli in questa ripresa di campionato.

La formazione della Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri recupera in tempo Bremer per la sfida scudetto e lo inserisce nel trio difensivo brasiliano con Danilo e Alex Sandro. McKennie (che dovrà guadagnarsi la riconferma, dato che le voci di mercato e di una sua possibile partenza si fanno insistenti) partirà quasi sicuramente come esterno di destra mentre il ballottaggio tra il campione del mondo Leandro Paredes e Locatelli sembra essersi risolto verso l'italiano come titolare.

A completare la mediana Fagioli e il vice-campione del mondo Adrien Rabiot, che gode di una grande fiducia da parte del tecnico ed al quale verranno affidate le chiavi delle fasi di riconquista e ripartenza. A sinistra in fascia confermatissimo Kostic. Davanti l'attacco sarà composto dalla coppia Milik e Di Maria con il polacco attesissimo ex.

Esclusi sicuramente ancora Pogba, Vlahovic, Cuadrado e Bonucci, che potrebbero tornare a disposizione dal prossimo turno mentre sarà certamente del match Federico Chiesa. Nell'ultimo periodo Allegri l'ha utilizzato come arma dalla panchina ed è possibile che domani sera si assista allo stesso copione.

Le probabili formazioni del big match Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli , Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.