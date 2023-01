La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa in previsione del mercato di gennaio. Potrebbe arrivare un terzino destro in alternativa a Cuadrado, per quanto riguarda le cessioni invece si valutano offerta per Weston McKennie. L'americano potrebbe partire a gennaio, Dusan Vlahovic invece potrebbe lasciare Torino nel calciomercato estivo con un'offerta da 110 milioni di euro. Somma che sarebbe utilizzata per acquistare ben tre giocatori del Salisburgo, almeno secondo le ultime notizie di Calciomercato.it. Per il noto sito sportivo la società bianconera potrebbe rinforzare tutti i settori acquistando un centrale di difesa di piede sinistro, un centrocampista ed una punta.

I giocatori che piacciono sono Strahinja Pavlovic, centrale classe 2001 della nazionale serba. Di un anno più giovane il nazionale croato Luka Susic, centrocampista della società austriaca che ha partecipato al mondiale in Qatar senza però giocare da titolare. La valutazione di mercato del difensore è di circa 15 milioni di euro, più o meno quella del centrocampista croato, valutato 20 milioni di euro. Altra valutazione di mercato per Noah Okafor, nazionale svizzero valutato circa 55 milioni di euro dal Salisburgo. La società bianconera potrebbe investire circa 90 milioni di euro per acquistare i tre giocatori, soldi che arriverebbero dalla cessione di Vlahovic, che piace ad Arsenal e Tottenham e che la Juventus valuta almeno 110 milioni di euro.

Possibili tre rinforzi dal Salisburgo: fra questi Okafor

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.it la Juventus potrebbe acquistare tre giocatori del Salisburgo. Parliamo del centrale Pavlovic, del centrocampista Susic e della punta Okafor. Il nazionale serbo ha disputato 19 match segnando 2 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

19 match anche per il nazionale croato con 4 assist forniti ai suoi compagni, per quanto riguarda invece il nazionale svizzero 22 match disputati con 10 gol e 2 assist forniti ai suoi compagni. La Juventus se dovesse acquistare i tre giocatori potrebbe spendere circa 90 milioni di euro andando a ringiovanire la rosa bianconera.

Somma che arriverebbe grazie alla cessione di Vlahovic. Il giocatore piace all'Arsenal ma anche al Tottenham nell'eventualità in cui Kane dovesse trasferirsi al Real Madrid, almeno secondo le ultime notizie di mercato di diversi giornali sportivi.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe rinforzare anche le fasce difensive considerando che Alex Sandro è tra i giocatori in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Se dovesse partire potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Lo spagnolo potrebbe firmare un contratto di tre stagioni con la società bianconera.