Il Crotone torna a casa con un solo punto dallo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo: la gara contro il Monterosi Tuscia termina 1-1 con reti siglate da Cosimo Chiricò e Rocco Costantino. Un passo falso che allontana ulteriormente il Crotone dalla capolista Catanzaro, ora distante 8 lunghezze.

Intanto alcune novità potrebbero arrivare dal mercato di gennaio con l'attaccante Augustus Kargbo che sarebbe diventato un obiettivo della Spal, in Serie B.

Kargbo piacerebbe alla Spal

L'attaccante Augustus Kargbo potrebbe essere ceduto nel mese di gennaio. Ad interessarsi a lui sarebbe stata nelle ultime ore la Spal, formazione di Serie B che, peraltro, avrebbe sondato già il terreno anche per lo svincolato Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter.

La stagione era iniziata per Augustus Kargbo, prima di subire qualche piccolo infortunio. Ancora è difficile capire se l'operazione andrà effettivamente in porto o se il calciatore sarà dichiarato incredibile dal club calabrese. L'interesse della Spal e l'eventuale trasferimento potrebbero permettere alla punta di fare ritorno in cadetteria.

Sempre in uscita, intanto, il Crotone sarebbe molto vicino a cedere il portiere Gian Marco Crespi alla Juventus Next Gen, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro con opzione su eventuali bonus in caso di futura vendita. Si attende ancora l'ufficialità per la chiusura dell'operazione.

Crotone, una difficile risalita: ora testa al Potenza

Con 55 punti conquistati in 23 giornate il Crotone si trova al secondo posto nella classifica del girone C, con 8 punti di ritardo dalla capolista Catanzaro. Numeri alla mano, con 55 punti, qualsiasi squadra sarebbe invece capolista negli altri due giorni A e B di Serie C.

Con sole due sconfitte e 17 vittorie gli squali pagano al momento a caro prezzo ogni minimo rallentamento. Nel girone di ritorno il Crotone dovrà mettere in atto una rincorsa quasi perfetta, provando ad approfittare anche dello scontro diretto casalingo con la capolista. Nella prossima giornata il Crotone tornerà all'Ezio Scida e lo farà contro il Potenza.

La squadra rossoblù scenderà in campo domenica 29 gennaio alle ore 14:30. Proprio il Potenza nella gara d'andata riuscì a fermare il Crotone (1-1).

Per la prossima partita farà ritorno in campo il capitano e difensore Wladimir Golemic, assente a Viterbo contro il Monterosi Tuscia per squalifica.