Il Crotone prova a sfoltire la rosa e a guardare anche al futuro. Dopo la cessione dell'attaccante Marco Tumminello, passato in prestito al Gelbison e il ritorno del difensore Guillaume Gigliotti a titolo definitivo dal Bari, ora gli squali starebbero perfezionando il passaggio alla Juventus Next Gen del portiere Gian Marco Crespi, nella prima parte di stagione in prestito al Picerno.

Per la società calabrese sarà poi da valutare, negli ultimi giorni di mercato, la posizione di Riccardo Spaltro, rimasto sostanzialmente fuori rosa nella prima parte del torneo.

Crotone, Crespi verso Torino

La trattativa fra Crotone e Juventus pare ben avviata e soprattutto sembra prossima alla conclusione: salvo novità inattese, il futuro dell'estremo difensore Gian Marco Crespi sarà in bianconero.

Il calciatore, nella prima parte di stagione in prestito al Picerno, diventerà un nuovo elemento della rosa della Juventus Next Gen. L'accordo tra i club prevede un passaggio in prestito con diritto di riscatto da parte dei bianconeri fissato a 1 milione di euro, con una percentuale legata alla sua futura rivendita.Il classe 2001 quindi lascerà il girone "C" per approdare nel girone "A" di terza serie.

Crespi, bene nel girone di andata con il Picerno

Gian Marco Crespi ha messo insieme poche apparizioni con la maglia del Crotone, una di queste in Serie A contro la Fiorentina.

Il portiere adesso si trasferirà nella città di Torino, salvo imprevisti, per andare a rinforzare la rosa della Juventus Next Gen, in Serie C.

Nel girone d'andata vissuto con il Picerno il calciatore ha collezionato 11 presenze, facendo registrare anche quattro gare senza subire reti.

Crotone, le altre operazioni di calciomercato

Nella giornata di giovedì 19 gennaio il Crotone ha Intanto ufficializzato due operazioni, una in entrata e una in uscita. La prima riguarda il ritorno del centrale difensivo Guillaume Gigliotti, a titolo definitivo dal Bari dopo tre stagioni. L'altra è invece legata alla cessione, con la formula del prestito, dell'attaccante Marco Tumminello al Gelbison.

Nelle prossime giornate potrebbero arrivare novità anche sul futuro dell'esterno Riccardo Spaltro, uno dei calciatori mai impiegati in campionato perchè infortunato. Dovrebbe rimanere invece a Crotone per recuperare la condizione fisica il centrocampista Thomas Schirò, anche lui fuori per infortunio.