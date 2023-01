La Juventus, in questi giorni, deve fare i conti con la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale in merito alla questione plusvalenze. La società ha già annunciato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. In molti, però, si sono espressi in merito alla sentenza della Corte Federale prendendo le difese del club bianconero. In particolare Giuseppe Cruciani, conduttore de "La Zanzara", è intervenuto a Sky Calcio Club commentando le recenti vicende della Juventus: "Quella contro la Juventus è stata non una sentenza ma un’esecuzione sommaria".

Dunque, per Cruciani quella contro i bianconeri è stata una grande ingiustizia: "Secondo me è stato un abominio. Le plusvalenze le hanno fatte tutte le squadre".

Cruciani: 'È stato un abominio'

La Juventus è stata l'unica società ad essere condannata dalla Corte Federale in merito alla questione plusvalenze, con una penalizzazione peggiorata rispetto alla richiesta fatta da Chiné che era stata di 9 punti. Adesso, la Juventus si ritrova con 15 punti in meno in classifica e la scalata verso la qualificazione alla prossima Champions League sembra molto complicata. La società ha preannunciato ricorso al Coni nella speranza di veder accolte le sue ragioni. Ma prima che arrivi questa sentenza ci vorranno diversi mesi.

Della situazione della Juventus ne ha parlato anche Giuseppe Cruciani difendendo i bianconeri: "Mi aspetto sanzioni anche per le squadre che non hanno avuto una procura alle calcagna". Dunque, si aspetta di capire se arriveranno provvedimenti anche per le altre squadre o se solo la Juventus sarà punita per le plusvalenze.

Intanto la squadra pensa al campo

La Juventus, dopo la penalizzazione di 15 punti inflitti dalla Corte Federale, è tornata in campo pareggiando per 3-3 contro l'Atalanta. Per i bianconeri non è stato facile lasciarsi alle spalle quanto accaduto venerdì 20 gennaio. Ma la squadra ha dato l'impressione di saper reagire alle avversità compattandosi, anche se alcuni errori individuali hanno portato la Juventus a subire tre gol.

Una di queste reti è stata causata da una disattenzione di Danilo. Il difensore brasiliano si è però fatto perdonare segnando il gol del 3-3. Danilo, con un post su Instagram, ha comunque voluto chiedere scusa per il suo errore: "Purtroppo ho commesso un errore che ha messo in difficoltà la squadra". Il difensore brasiliano ci ha che tenuto a ringraziare tutti i suoi compagni di squadra: "Voglio ringraziare i miei compagni che sono stati bravi a non mollare un centimetro e hanno lottato fino alla fine!". Adesso la Juventus ha già messo nel mirino il match contro il Monza di domenica 29 gennaio.