La Juventus, dopo i giorni complicati vissuti in seguito alla penalizzazione di 15 punti in classifica, è tornata in campo domenica sera e ha pareggiato per 3-3 nella sfida casalinga contro l'Atalanta. I bianconeri, adesso, hanno 23 punti nella graduatoria di Serie A (anche se quelli ottenuti sul campo sarebbero 38), in attesa di eventuali ulteriori novità da parte della giustizia sportiva.

Dopo la partita giocata contro l'Atalanta il tecnico juventino Massimiliano Allegri si è soffermato a parlare ai microfoni di Dazn e si è trovato davanti l'avvocato Mattia Grassani.

Quest'ultimo in passato aveva difeso il Napoli in alcuni procedimenti giudiziari.

Ad Allegri è stato quindi chiesto se volesse domandare qualcosa a Grassani, ma il tecnico della Juventus ha usato l'arma dell'ironia: "Ho sentito l'avvocato che è molto bravo. Soprattutto complimenti per la cravatta che è meravigliosa, quel colore lì con quel nodo".

Juventus, Massimiliano Allegri è ironico con l'avvocato Grassani per il colore della cravatta

In sala stampa Massimiliano Allegri non si è sottratto alle domande dei cronisti e usato anche la sua tipica ironia livornese per rispondere a chi gli ha chiesto di fare una domanda all'avvocato Mattia Grassani.

Allegri ha voluto mettere in evidenza una particolarità mostrata dal legale, che indossava una cravatta azzurra come il colore del Napoli.

Il tecnico dei bianconeri ha usato l'ironia per sdrammatizzare in un momento così delicato: "Io sono di Livorno, nella nostra ironia c'è anche un po' di divertimento. Sono stato fortunato a nascere a Livorno: nella nostra ironia diciamo anche delle verità, anche se qualcuno poi non riesce a capirle. Ci divertiamo un sacco. Solo noi potevamo inventare i ‘Modigliani falsi’ prendendo in giro tutto il mondo.

All'avvocato ho fatto i complimenti per la cravatta. Azzurra. Una bellissima cravatta".

Grassani cambia cravatta per l'intervista successiva sulla Rai

Dopo il siparietto tra Massimiliano Allegri e Mattia Grassani ai telespettatori più attenti non è passato inosservato un particolare davvero curioso.

Infatti il legale - che sulle frequenze di Dazn aveva indossato appunto una cravatta di color azzurro chiara - alcuni minuti dopo è stato ospite per un'altra intervista anche della "Domenica Sportiva" sui canali Rai, ma in questa circostanza aveva una cravatta diversa, di colore blu scuro.