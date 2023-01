L'Inter potrebbe essere piuttosto attiva in questa finestra del mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Denzel Dumries potrebbe essere ceduto in anticipo, considerato l'interesse di Chelsea e Bayern Monaco. In tal caso, per la corsia destra, i dirigenti milanesi potrebbero duellare con Juventus per Devyne Rensch dell'Ajax.

Intanto il Real Madrid avrebbe messo nel mirino le prestazioni del centravanti Edin Dzeko. Riflessioni anche per il portiere che dovrebbe prendere in prospettiva il posto di Samir Handanovic, in scadenza a giugno.

In lista ci sarebbe il brasiliano Neto del Bournemouth.

Il Bayern Monaco forte su Denzel Dumfries

Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto qualora dovesse effettivamente arrivare un'offerta circa 60 milioni di euro: interesserebbe a squadre come Chelsea e Bayern Monaco. Il club bavarese starebbe intensificando i contatti nelle ultime ore e potrebbe proporre alla società nerazzurra uno "scambio" con Benjamin Pavard più un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro.

L'Inter però - per lasciar partire l'olandese - vorrebbe incassare 60 milioni cash senza contropartite, anche se il calciatore dei bavaresi potrebbe piacere a Simone Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo come terzo di difesa o come esterno a tutta fascia.

Rensch e Neto: due nuove idee per i nerazzurri

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi per assicurarsi le prestazioni del laterale destro Devyne Rensch. Il calciatore dell'Ajax ha il contratto in scadenza nel 2025. I nerazzurri potrebbero aver bisogno di un profilo simile se dovessero cedere Denzel Dumfries, mentre i bianconeri sarebbero alla ricerca di un esterno in quanto Juan Cuadrado non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno.

Intanto il club nerazzurro sarebbe intenzionato ad ingaggiare un estremo difensore se Samir Handanovic dovesse non rinnovare il contratto in scadenza fine stagione. Nelle ultime ore circola il nome del classe '89 Neto, ex Fiorentina e Juventus: il brasiliano potrebbe gradire la possibilità di tornare in Italia dopo quasi sei anni dalla sua partenza.

Dzeko piacerebbe ad Ancelotti

Il Real Madrid sarebbe interessato alle prestazioni di Edin Dzeko. Il bosniaco sarebbe una richiesta di Carlo Ancelotti che avrebbe bisogno di un profilo esperto per la seconda parte di stagione. L'idea del tecnico emiliano sarebbe quella di avere un attaccante in grado condividere il reparto con Karim Benzema per avere diverse soluzioni, considerati i tanti impegni in programma.

Difficilmente, comunque, l'Inter vorrà privarsi dell'attaccante a stagione in corso e anzi starebbe pensando di accelerare i discorsi per il rinnovo del contratto di Dzeko che scade a giugno.