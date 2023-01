Uno dei reparti che potrebbe subire una rivoluzione nella sessione estiva di Calciomercato in casa Inter è quello difensivo. Sono tre i giocatori in scadenza di contratto a giugno (Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio), oltre a Francesco Acerbi che è in prestito dalla Lazio e sarà riscattato solo in caso di sconto rispetto ai 4 milioni pattuiti inizialmente con la società laziale. L'ultimo nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Amir Rrahmani, che al Napoli sta facendo bene anche se proprio contro i nerazzurri mercoledì è stato protagonista in negativo, "perdendosi" Dzeko in occasione del gol del bosniaco decisivo per l'1-0 finale.

Il Torino intanto è alla ricerca di un rinforzo importante in mezzo al campo già in questa sessione di calciomercato. Tanti i profili seguiti dai granata, che negli ultimi giorni starebbero pensando di fare un tentativo per Tommaso Pobega, che al Milan fatica a trovare spazio.

Inter su Rrahmani

L'Inter è pronta a rivoluzionare il reparto arretrato al termine di questa stagione. In attesa di capire chi rinnoverà dei giocatori in scadenza di contratto, la società nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di innesti importanti. A parametro zero potrebbe arrivare Chris Smalling, che andrà in scadenza di contratto a giugno con la Roma, ma il club meneghino avrebbe messo gli occhi su un profilo importante come Amir Rrahmani.

Il centrale albanese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Napoli e le trattative per il rinnovo non sembrano essere ancora decollate. Proprio per questo motivo gli azzurri sono pronti ad aprire ad una trattativa per non rischiare di perderlo a parametro zero. Il classe 1994 è valutato dal club di Aurelio De Laurentiis tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Le due società, però, potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari. L'Inter, infatti, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Kristjan Asllani, che nella rosa di Spalletti andrebbe a ricoprire il posto di Demme, il quale potrebbe partire a gennaio o a fine stagione.

Torino su Pobega

Il Torino intanto sarebbe tornato su Tommaso Pobega, dopo aver provato già la scorsa estate a tenerlo in rosa.

Il centrocampista, invece, è tornato al Milan dove però non sta trovando moltissimo spazio in questa stagione. Anche mercoledì contro la Salernitana, infatti, Pioli lo ha tenuto in panchina, preferendogli Vranckx. La trattativa non sarà semplice, visto che i rossoneri non accetteranno di cederlo ancora in prestito, ma soltanto a titolo definitivo. Per questo motivo i due club potrebbero intavolare uno scambio alla pari, con il Toro che metterebbe sul piatto il cartellino di Sasa Lukic, che può giocare sia sulla trequarti che davanti alla difesa.